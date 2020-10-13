Часть билетов на матч Украина – Испания аннулировали за 2 часа до матча

Сегодня, 13 октября сборная Украины в Киеве на НСК «Олимпийский» в четвертом туре Лиги наций примет Испанию. Начало матча – в 21:45.
Ранее киевские власти дали разрешение заполнить НСК «Олимпийский» на 30% от общей вместимости стадиона. Несколько часов назад сообщалось о том, что реализованы около 11 тысяч билетов (15,7% от вместимости стадиона).
Чуть более чем за два часа до матча по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве было принято решение о том, что НСК «Олимпийский» на матче Украина – Испания будет заполнен только на 15%.
Это значит, что часть уже реализованных билетов на матч будет аннулирована. Владельцам аннулированных билетов сообщат об этом по электронной почте и возместят стоимость билетов.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
кстати хорогая схема))
Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
кстати хорогая схема))
Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
кстати хорогая схема))
Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
кстати хорогая схема))
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