Часть билетов на матч Украина – Испания аннулировали за 2 часа до матча

НСК «Олимпийский» будет заполнен только на 15%

  • 13.10.2020 20:00
  • 5781 просмотр
  • 15 комментариев
Часть билетов на матч Украина – Испания аннулировали за 2 часа до матча
© УАФ

Сегодня, 13 октября сборная Украины в Киеве на НСК «Олимпийский» в четвертом туре Лиги наций примет Испанию. Начало матча – в 21:45.

Ранее киевские власти дали разрешение заполнить НСК «Олимпийский» на 30% от общей вместимости стадиона. Несколько часов назад сообщалось о том, что реализованы около 11 тысяч билетов (15,7% от вместимости стадиона).

Чуть более чем за два часа до матча по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве было принято решение о том, что НСК «Олимпийский» на матче Украина – Испания будет заполнен только на 15%.

Это значит, что часть уже реализованных билетов на матч будет аннулирована. Владельцам аннулированных билетов сообщат об этом по электронной почте и возместят стоимость билетов.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(40 голосов)

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Комментарии
    Ya H
    online
      Ya H, 13.10.2020 20:53
    +1
    Тролль, 13.10.2020 20:26
    Конченые.... Потраченные деньги на дорогу,гостиницу....Страна пидор...ов у власти..
    Ты забыл написать, потраченные деньги на диван.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.10.2020 20:50
    0
    Igor Krasnenko, 13.10.2020 20:17
    кто купил у спекулянтов, тот ничего не получил.
    Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
    кстати хорогая схема))
    Билеты разве именные? Нет. Вернут предъявителю.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.10.2020 20:37
    +1
    кагбуд-то один день что-то решает,даже вечер и кстати виталя будет на этот раз следить за Вельветом Тищенко
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.10.2020 20:34
    +1
    gajvir, 13.10.2020 20:04
    А стоимость дороги в Киев не киевлянам , время потраченное и нервы, тоже возместят ????
    Претензии все в Киевскую администрацию и к Кличко лично
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.10.2020 20:31
    0
    Тролль, 13.10.2020 20:26
    Конченые.... Потраченные деньги на дорогу,гостиницу....Страна пидор...ов у власти..
    к Кличко обратись и скажи это Киев его выбирал
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 13.10.2020 20:27
    0
    Да , вообще пиз...Ну ,сука за два дня игры можно было...
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 13.10.2020 20:26
    +2
    Конченые.... Потраченные деньги на дорогу,гостиницу....Страна пидор...ов у власти..
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 13.10.2020 20:17
    +3
    Frank Piter, 13.10.2020 20:05
    А кто купил у спекулянтов, тот разницу подарил им
    кто купил у спекулянтов, тот ничего не получил.
    Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
    кстати хорогая схема))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 13.10.2020 20:15
    -2
    Ihor86, 13.10.2020 20:14
    Дыбилизм. На дискотеках и в ресторанах в закрытом помещении битком людей, а на стадион нельзя
    И там скопилось по 15 тысяч ?
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 13.10.2020 20:14
    +2
    Дыбилизм. На дискотеках и в ресторанах в закрытом помещении битком людей, а на стадион нельзя
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.10.2020 20:13
    0
    Олег Мандрівник, 13.10.2020 20:12
    шо за фигня? 0.7% это прям аж столько дофига что нужно людей обламывать?
    Смешной. Там 3% минимум под депутан, ФФУ, прочих павелковских корешей.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 13.10.2020 20:12
    +3
    шо за фигня? 0.7% это прям аж столько дофига что нужно людей обламывать?
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.10.2020 20:11
    +3
    И как они будут выбирать, какие билеты аннулировать?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.10.2020 20:05
    +4
    А кто купил у спекулянтов, тот разницу подарил им
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 13.10.2020 20:04
    +18
    А стоимость дороги в Киев не киевлянам , время потраченное и нервы, тоже возместят ????
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 13.10.2020 20:04
    +18
    А стоимость дороги в Киев не киевлянам , время потраченное и нервы, тоже возместят ????
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.10.2020 20:05
    +4
    А кто купил у спекулянтов, тот разницу подарил им
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 13.10.2020 20:17
    +3
    Frank Piter, 13.10.2020 20:05
    А кто купил у спекулянтов, тот разницу подарил им
    кто купил у спекулянтов, тот ничего не получил.
    Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
    кстати хорогая схема))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 13.10.2020 20:12
    +3
    шо за фигня? 0.7% это прям аж столько дофига что нужно людей обламывать?
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 13.10.2020 20:11
    +3
    И как они будут выбирать, какие билеты аннулировать?
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 13.10.2020 20:26
    +2
    Конченые.... Потраченные деньги на дорогу,гостиницу....Страна пидор...ов у власти..
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 13.10.2020 20:14
    +2
    Дыбилизм. На дискотеках и в ресторанах в закрытом помещении битком людей, а на стадион нельзя
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 13.10.2020 20:53
    +1
    Тролль, 13.10.2020 20:26
    Конченые.... Потраченные деньги на дорогу,гостиницу....Страна пидор...ов у власти..
    Ты забыл написать, потраченные деньги на диван.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 13.10.2020 20:37
    +1
    кагбуд-то один день что-то решает,даже вечер и кстати виталя будет на этот раз следить за Вельветом Тищенко
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.10.2020 20:34
    +1
    gajvir, 13.10.2020 20:04
    А стоимость дороги в Киев не киевлянам , время потраченное и нервы, тоже возместят ????
    Претензии все в Киевскую администрацию и к Кличко лично
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.10.2020 20:50
    0
    Igor Krasnenko, 13.10.2020 20:17
    кто купил у спекулянтов, тот ничего не получил.
    Я так понимаю что вернут спекулянту, он же их покупал официально?
    кстати хорогая схема))
    Билеты разве именные? Нет. Вернут предъявителю.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 13.10.2020 20:31
    0
    Тролль, 13.10.2020 20:26
    Конченые.... Потраченные деньги на дорогу,гостиницу....Страна пидор...ов у власти..
    к Кличко обратись и скажи это Киев его выбирал
    Ссылка
    Тролль
    online
      Тролль, 13.10.2020 20:27
    0
    Да , вообще пиз...Ну ,сука за два дня игры можно было...
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 13.10.2020 20:13
    0
    Олег Мандрівник, 13.10.2020 20:12
    шо за фигня? 0.7% это прям аж столько дофига что нужно людей обламывать?
    Смешной. Там 3% минимум под депутан, ФФУ, прочих павелковских корешей.
    Ссылка
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