ФОТО. Джорджина трогательно поддержала Роналду, заразившегося коронавирусом

Джорджина Родригес, невеста форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поддержала футболиста, заразившегося коронавирусом.
«Ты моё вдохновение», — написала Джорджина в «сториз» своего «инстаграма».
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Виталий Петровский, Sport.ua
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