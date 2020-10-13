Леонид БУРЯК: «Будет ли Украине сложнее без Малиновского? Не думаю»

Руслан Малиновский пропустит матч Украина – Испания из-за перебора желтых карточек. По словам Леонида Буряка, отсутствие 27-летнего игрока не должно сказаться на действиях команды Шевченко.

«Скажется ли отсутствие Малиновского? Я не думаю. Сейчас нет такого футболиста, который, если не играет, Украина остановится. Да, Малиновский – это очень хороший знаковый футболист для Украины. Конечно, будет сложно. Но найти того человека, который сейчас определяет лицо сборной, сейчас нет. Хотя Малиновский – один из тех футболистов, которые более успешно играют», - сказал Буряк.

Поединок Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Испания.

Полностью интервью Леонида Буряка