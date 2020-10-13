Леонид БУРЯК: «Будет ли Украине сложнее без Малиновского? Не думаю»

Специалист не видит проблемы в отсутствии хавбека «Аталанты»

  • 13.10.2020 17:03
  • 730 просмотров
  • 2 комментария
Леонид БУРЯК: «Будет ли Украине сложнее без Малиновского? Не думаю»
© footboom.net

Руслан Малиновский пропустит матч Украина – Испания из-за перебора желтых карточек. По словам Леонида Буряка, отсутствие 27-летнего игрока не должно сказаться на действиях команды Шевченко.

«Скажется ли отсутствие Малиновского? Я не думаю. Сейчас нет такого футболиста, который, если не играет, Украина остановится. Да, Малиновский – это очень хороший знаковый футболист для Украины. Конечно, будет сложно. Но найти того человека, который сейчас определяет лицо сборной, сейчас нет. Хотя Малиновский – один из тех футболистов, которые более успешно играют», - сказал Буряк.

Поединок Украина – Испания состоится 13 октября в Киеве. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Испания.

Полностью интервью Леонида Буряка

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 13.10.2020 17:44
    -1
    Для того, щоб мати хоча б якісь шанси в грі з іспанцями, потрібно хоча би іноді брати м’яч під свій контроль. А для цього потрібні технічні і мобільні футболісти в центрі поля, від яких мяч не відбивається, як від фонарних стовпів. В нас таких троє - Зінченко, Маліновський і Шапаренко. Причому Маліновський з них найсильніший. Двоє з трьох грати не будуть, ну а Шапаренко до таких суперників, як іспанці, не готовий. Тому стверджувати, що без Маліновського Україні важче не буде може тільки людина, яка абсолютно нічого не розуміє у футболі. Для мене велика загадка, як це непорозуміння колись брали на роботу тренером, та ще й і в Динамо і збірну. Я у фігурному катанні розбираюсь краще, ніж цей клоун у футболі.
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    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:35
    0
    проигрывать не тяжело, что с малиновским, что без него.
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    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 17:35
    0
    проигрывать не тяжело, что с малиновским, что без него.
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