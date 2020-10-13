На матч Украина - Испания продано около 11 тысяч билетов

Дневные данные по билетам

  • 13.10.2020 16:30
  • 795 просмотров
  • 1 комментарий
На матч Украина - Испания продано около 11 тысяч билетов
© uaf.ua

По информации Футбол News, на сегодняшний матч Лиги наций Украина - Испания реализовано около 11 тысяч билетов. Это дневные данные, поэтому у болельщиков еще есть время приобрести пропуск на игру.

Из-за коронавирусных ограничений на НСК Олимпийский допустят только 30% от общего количества зрителей. С некоторыми закрытыми трибунами, а также с учетом журналистов и других участников, это примерно 17-18 тысяч болельщиков.

На матч с Германией были проданы все доступные билеты.

Игра стартует в 21:45.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Fangold
      Fangold, 13.10.2020 17:40
    0
    Будь-ласка заберіть дудки при вході на стадіон
    Ссылка
    Fangold
      Fangold, 13.10.2020 17:40
    0
    Будь-ласка заберіть дудки при вході на стадіон
    Ссылка
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