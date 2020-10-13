На матч Украина - Испания продано около 11 тысяч билетов

По информации Футбол News, на сегодняшний матч Лиги наций Украина - Испания реализовано около 11 тысяч билетов. Это дневные данные, поэтому у болельщиков еще есть время приобрести пропуск на игру.

Из-за коронавирусных ограничений на НСК Олимпийский допустят только 30% от общего количества зрителей. С некоторыми закрытыми трибунами, а также с учетом журналистов и других участников, это примерно 17-18 тысяч болельщиков.

На матч с Германией были проданы все доступные билеты.

Игра стартует в 21:45.