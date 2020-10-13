Воронин станет помощником главного тренера в московском Динамо

Информацию подтвердил член совета директоров клуба

  • 13.10.2020 16:36
  • 967 просмотров
  • 3 комментария
Воронин станет помощником главного тренера в московском Динамо
© ФК Динамо Киев. Андрей Воронин

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин станет помощником нового главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца. Об этом сообщил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.
 
«Да, Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он как раз играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера.
 
Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и «Динамо», и его с этим назначением, тем более он динамовец. Кстати, хороший игрок.
 
Когда все может решиться? Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно – поддержка именно этого решения», – сказал Степашин.

Напомним, Воронин играл в московском «Динамо» с 2010 по 2014 годы.

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Источник — Комсомольская правда

(1 голос)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:54
    +1
    Tsetsur, 13.10.2020 16:38
    Пакуй торбы и вали, скатертью дорога клоун!
    Ты уже попрыгаал на Вечер ???
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.10.2020 16:49
    +3
    Він там грав, жив - тепер тренуватиме... Все логічно! Набагато страшніше, коли луцький пацан служить в газпромівському бомжатнику, але то таке... питання в іншому: у "великої" мельдонієспортивної наддержави настільки все погано з православним ногомячем, що зі 130-мільйонного стада не можна віднайти кілька толкових помічників тренера ?
    Ссылка
    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 13.10.2020 16:38
    +4
    Пакуй торбы и вали, скатертью дорога клоун!
    Ссылка
    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 13.10.2020 16:38
    +4
    Пакуй торбы и вали, скатертью дорога клоун!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 13.10.2020 16:49
    +3
    Він там грав, жив - тепер тренуватиме... Все логічно! Набагато страшніше, коли луцький пацан служить в газпромівському бомжатнику, але то таке... питання в іншому: у "великої" мельдонієспортивної наддержави настільки все погано з православним ногомячем, що зі 130-мільйонного стада не можна віднайти кілька толкових помічників тренера ?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 17:54
    +1
    Tsetsur, 13.10.2020 16:38
    Пакуй торбы и вали, скатертью дорога клоун!
    Ты уже попрыгаал на Вечер ???
    Ссылка
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