Воронин станет помощником главного тренера в московском Динамо

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин станет помощником нового главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца. Об этом сообщил член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.



«Да, Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он как раз играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера.



Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и «Динамо», и его с этим назначением, тем более он динамовец. Кстати, хороший игрок.



Когда все может решиться? Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно – поддержка именно этого решения», – сказал Степашин.

Напомним, Воронин играл в московском «Динамо» с 2010 по 2014 годы.