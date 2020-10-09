Андрей Воронин может войти в тренерский штаб Динамо Москва

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин может войти в тренерский штаб московского «Динамо». Ранее Воронин выступал за «Динамо» в качестве игрока в 2010-2014 годах.
Новым главным тренером московского клуба должен стать 41-летний немецкий специалист Сандро Шварц. Ранее Шварц возглавлял другой экс-клуб Воронина – «Майнц».
На данный момент «Динамо» Москва занимает шестое место в РПЛ с 17 очками в 10 турах.
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Источник — Спорт-Экспресс
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