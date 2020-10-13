Сергей РЕБРОВ: «У меня есть предложения, но мне нравится в Ференцвароше»

Украинский наставник венгерского клуба – о успехах клуба

  • 13.10.2020 16:07
  • 952 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «У меня есть предложения, но мне нравится в Ференцвароше»
© origo.hu. Сергей Ребров

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров, который помог клубу из Будапешта впервые за два десятилетия выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, признался, что ему поступали предложения из других команд.

«В таком клубе, как «Ференцварош», никто не может сказать тренеру, что он должен попасть в Лигу чемпионов через два года. Конечно, все думают, что было бы хорошо там побывать, у нас есть шанс туда попасть, но поставить это в качестве цели - почти невыполнимая миссия. Чтобы добиться успеха, нужно было много работать.
 
Конечно, это очень серьезное достижение, но я сосредотачиваюсь только на своей работе. Я не думаю о том, где я могу стоять в рейтинге тренеров сейчас или что-то в этом роде. Для меня важнее всего то, что я могу заниматься любимым делом каждый день. Мне нравится иметь дело со своими игроками, наблюдать, как они развиваются день ото дня. Я думаю, что каждый тренер выполняет свою работу, но мы никогда не знаем, что нас ждет завтра. Надо быть честным с игроками, много работать и успех придет.
 
У меня есть предложения, но мне нравится находиться в «Ференцвароше», – сказал Ребров.

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Источник — Origo.hu

(8 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 16:14
    +1
    Молодець Ребров! Приклад для наслідування українським тренерам.
    -
    Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Австрія, Швеція, Фінляндія, Норвегія - цілком нормальні країні для реалізації себе тренером. Також українським тренерам можна дивитись на Серію Б в Італії, Бундеслігу 2 і 3, Ла Лігу 2.
    -
    Але всюди треба знати іноземну мову, хоча би англійську.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 16:14
    +1
    Молодець Ребров! Приклад для наслідування українським тренерам.
    -
    Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Австрія, Швеція, Фінляндія, Норвегія - цілком нормальні країні для реалізації себе тренером. Також українським тренерам можна дивитись на Серію Б в Італії, Бундеслігу 2 і 3, Ла Лігу 2.
    -
    Але всюди треба знати іноземну мову, хоча би англійську.
    Ссылка
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