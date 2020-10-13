Игорь ЦЫГАНЫК: «Украина и Испания забьют, а встреча завершится вничью»

Футбольный журналист Игорь Цыганык сделал неожиданный прогноз на матч Лиги наций, в котором сборная Украины примет Испанию.



«В выступлениях сборной Украины прослеживается тенденция: разгром от Франции 1:7, минимальное поражение от Германии 1:2. Верю, что игра и результаты будут улучшаться и дальше.



Не вижу причин, почему украинцы не могут отобрать очки у испанцев и сыграть вничью. Команда Энрике - гранд европейского футбола, бесспорно. Однако верю, что подопечные Шевченко могут сыграть достаточно неплохо дома.



Есть проблема, кем заменить Руслана Малиновского в центре поля. И думаю, что тренерский штаб найдет правильное решение.



Предполагаю, что сборная сыграет осторожнее, не так, как в первой игре. На выезде мы играли в правильный футбол, но мы еще не привыкли так действовать против сильных оппонентов.



Команда растет, поэтому я считаю, что Украине по силам не проиграть испанцам. Прогнозирую, что обе команды забьют, а встреча завершится вничью», - сказал Цыганык.

Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.