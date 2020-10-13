Игорь ЦЫГАНЫК: «Украина и Испания забьют, а встреча завершится вничью»

Смелый прогноз от известного журналиста и комментатора

  • 13.10.2020 14:50
  • 342 просмотра
  • 5 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Украина и Испания забьют, а встреча завершится вничью»
© УАФ

Футбольный журналист Игорь Цыганык сделал неожиданный прогноз на матч Лиги наций, в котором сборная Украины примет Испанию.
 
«В выступлениях сборной Украины прослеживается тенденция: разгром от Франции 1:7, минимальное поражение от Германии 1:2. Верю, что игра и результаты будут улучшаться и дальше.
 
Не вижу причин, почему украинцы не могут отобрать очки у испанцев и сыграть вничью. Команда Энрике - гранд европейского футбола, бесспорно. Однако верю, что подопечные Шевченко могут сыграть достаточно неплохо дома.
 
Есть проблема, кем заменить Руслана Малиновского в центре поля. И думаю, что тренерский штаб найдет правильное решение.
 
Предполагаю, что сборная сыграет осторожнее, не так, как в первой игре. На выезде мы играли в правильный футбол, но мы еще не привыкли так действовать против сильных оппонентов.
 
Команда растет, поэтому я считаю, что Украине по силам не проиграть испанцам. Прогнозирую, что обе команды забьют, а встреча завершится вничью», - сказал Цыганык.

Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(1 голос)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 13.10.2020 15:07
    -1
    Цыганык не видит причин, почему Украина не может отобрать очки в Испании? Неужели Цыганык начал что то употреблять? Не ну понятно, что будем болеть за Украину. Но даже сыграть в ничью, будет очень сложно, это надо что бы было неймоверное везение, например Испанцы забьют пару голов в свои ворота и т.д.
    Ссылка
    said Andre
      said Andre, 13.10.2020 15:07
    0
    dudigo78, 13.10.2020 15:03
    розсмішив. Наші шанси трохи вищі, ніж в збірної Сан Марино проти нашої збірної
    Вот ты и рассмешил клоун шансы 50/50 перед началом матча
    Ссылка
    said Andre
      said Andre, 13.10.2020 15:05
    0
    Игорь Игнатьев, 13.10.2020 15:00
    не верьте Цыгану!у вы мы сегодня проиграем в сухую(
    Так ты из что где когда не верить Порошенко это правда а Цыганык логично рассуждает
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.10.2020 15:03
    0
    розсмішив. Наші шанси трохи вищі, ніж в збірної Сан Марино проти нашої збірної
    Ссылка
    Игорь Игнатьев
    online
      Игорь Игнатьев, 13.10.2020 15:00
    0
    не верьте Цыгану!у вы мы сегодня проиграем в сухую(
    Ссылка
    said Andre
      said Andre, 13.10.2020 15:07
    0
    dudigo78, 13.10.2020 15:03
    розсмішив. Наші шанси трохи вищі, ніж в збірної Сан Марино проти нашої збірної
    Вот ты и рассмешил клоун шансы 50/50 перед началом матча
    Ссылка
    said Andre
      said Andre, 13.10.2020 15:05
    0
    Игорь Игнатьев, 13.10.2020 15:00
    не верьте Цыгану!у вы мы сегодня проиграем в сухую(
    Так ты из что где когда не верить Порошенко это правда а Цыганык логично рассуждает
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.10.2020 15:03
    0
    розсмішив. Наші шанси трохи вищі, ніж в збірної Сан Марино проти нашої збірної
    Ссылка
    Игорь Игнатьев
    online
      Игорь Игнатьев, 13.10.2020 15:00
    0
    не верьте Цыгану!у вы мы сегодня проиграем в сухую(
    Ссылка
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