Где смотреть онлайн матч Лиги наций Италия – Нидерланды

В среду, 14 октября, в поединке 4-го тура Лиги наций встретятся национальные сборные Италии и Нидерландов.
Поединок состоится в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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