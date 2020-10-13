ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Испанией

Обе команды сыграют в традиционных цветах

  • 13.10.2020 13:50
  • 1031 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Испанией
© УАФ

Сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок четвертого тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Украина - Испания (начало - в 21:45).
 
На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Ее соперники выйдут на поле в красном.

Украина – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 14:48
    0
    Опять как Металлист пропавший
    На смертный бой одевают белое!
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 13.10.2020 14:48
    0
    Опять как Металлист пропавший
    На смертный бой одевают белое!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности