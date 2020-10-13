ФОТО. Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Испанией

Сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок четвертого тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Украина - Испания (начало - в 21:45).



На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Ее соперники выйдут на поле в красном.

Украина – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций