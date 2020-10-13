Василий САЧКО: «Во втором тайме забили, затем уже играли по счету»

Главный тренер луцкой «Волыни» Василий Сачко прокомментировал победу над херсонским «Кристаллом» (1:0) в матче 6-го тура Первой лиги Украины.

«Конечно, мы сюда ехали за победой. Я считаю, мы играли лучше, это было видно на поле. Радует то, что создаем массу моментов. Счет еще в первом тайме должен был быть намного крупнее. Мы видим, над чем нужно работать - над реализацией. Забей в первом тайме 3-4 мяча - и игра была бы закончена.

Во втором тайме забили, затем уже играли по счету. На ребятах висел груз ответственности из-за достижения результата. Поэтому я считаю, что мы закономерно выиграли и поздравляю ребят с победой», - сказал Сачко.