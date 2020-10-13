Василий САЧКО: «Во втором тайме забили, затем уже играли по счету»

Наставник «Волыни» – о победе над «Кристаллом»

  • 13.10.2020 13:59
  • 485 просмотров
  • 0 комментариев
Василий САЧКО: «Во втором тайме забили, затем уже играли по счету»
© ФК Волынь

Главный тренер луцкой «Волыни» Василий Сачко прокомментировал победу над херсонским «Кристаллом» (1:0) в матче 6-го тура Первой лиги Украины.

«Конечно, мы сюда ехали за победой. Я считаю, мы играли лучше, это было видно на поле. Радует то, что создаем массу моментов. Счет еще в первом тайме должен был быть намного крупнее. Мы видим, над чем нужно работать - над реализацией. Забей в первом тайме 3-4 мяча - и игра была бы закончена.

Во втором тайме забили, затем уже играли по счету. На ребятах висел груз ответственности из-за достижения результата. Поэтому я считаю, что мы закономерно выиграли и поздравляю ребят с победой», - сказал Сачко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Волынь

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности