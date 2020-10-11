Волынь на выезде минимально обыграла Кристалл

Завершился еще один матч 6-го тура Первой лиги Украины. Луцкая «Волынь» в Херсоне обыграла местный «Кристалл» со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил Игорь Сикорский.
Первая лига, 6-й тур
«Кристалл» – «Волынь» – 0:1
Гол: Сикорский, 61 (п)
«Кристалл»: Герасименко Ярослав, Крутин Максим, Жовтюк Николай, Малыш Станислав-Нури, Карась Никита, Бородай Владислав, Кучер Владимир, Ольховиков Максим, Семенина Игорь, Гливый Иван, Барладай Андрей.
«Волынь»: Леванидов Владислав, Симинин Сергей, Войтиховський Максим, Болденков Валерий, Цюпа Иван, Приймак Владислав, Рябов Артур, Кизилатеш Джемаль, Протасов Евгений, Ляшенко Андрей, Сикорский Игорь.
Напомним, ранее тернопольская «Нива» одержала первую победу, а «Николаев» разгромил «Горняк-Спорт».
Источник — Sport.ua
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