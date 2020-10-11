6-й тур
Нива Т
2:1
Оболонь
11.10.2020, FT

Первая лига. Первая победа Нивы, Николаев разгромил Горняк-Спорт

Состоялись еще два матча в Первой лиге

  • 11.10.2020 17:26
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Первая лига. Первая победа Нивы, Николаев разгромил Горняк-Спорт
© mfc.mk.ua

Сегодня состоялись еще два матча шестого тура Первой лиги. «Нива» Тернополь дома одержала волевую победу над «Оболонью», которая стала для команды первой в сезоне. А «Николаев» разгромил «Горняк-Спорт» со счетом 6:1.

«Нива» Тернополь – «Оболонь» - 2:1
Голы: Волохатый 76, Демченко 89 – Мединский 52

«Николаев» - «Горняк-Спорт» - 6:1
Голы: Кравченко 23, 73, Паламарь 26, 50, Охрончук 55, Мельничук 83 – Батюшин 20 (с пенальти)

Удаление: Збунь 41 («Горняк-Спорт»).

Ранее «Полесье» сыграло вничью 1:1 с «Черноморцем».

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Источник — Sport.ua

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