Первая лига. Первая победа Нивы, Николаев разгромил Горняк-Спорт

Сегодня состоялись еще два матча шестого тура Первой лиги. «Нива» Тернополь дома одержала волевую победу над «Оболонью», которая стала для команды первой в сезоне. А «Николаев» разгромил «Горняк-Спорт» со счетом 6:1.
«Нива» Тернополь – «Оболонь» - 2:1
Голы: Волохатый 76, Демченко 89 – Мединский 52
«Николаев» - «Горняк-Спорт» - 6:1
Голы: Кравченко 23, 73, Паламарь 26, 50, Охрончук 55, Мельничук 83 – Батюшин 20 (с пенальти)
Удаление: Збунь 41 («Горняк-Спорт»).
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Источник — Sport.ua
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