6-й тур
Полесье
1:1
Черноморец
11.10.2020, FT

Полесье упустило победу над Черноморцем в компенсированное время

Одесситы сумели вырвать ничью

  • 11.10.2020 16:10
  • 780 просмотров
  • 0 комментариев
Полесье упустило победу над Черноморцем в компенсированное время
© ua-football.com

В матче 6-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» в Буче сыграло вничью с одесским «Черноморцем» со счетом 1:1.

В начале второго тайма «Полесье» открыло счет в матче усилиями Власюка и все шло к минимальной победе, но в компенсированное время Ковбаса вырвал для одесситов ничью.

«Полесье» – «Черноморец» – 1:1
Гол: Власюк (50) - Ковбаса (90+5)

«Полесье»: Маханьков, Жук, Прокопчук, Швец, Власюк, Гавриленко (Тимошенко 90), Ковалев (Сильченко 67), Галенков (Трояновский 62), Савошко (Притиковский 75), Повалий (Тарануха 82), Галенко.
«Черноморец»: Варакута, Мартыненко, Поспелов, Лиховидько, Путря, Клименко, Валеев (Ковбаса 53), Слинкин (Мельничук 58), Авагимян (Козак А. 65), Брагару (Кожушко 54), Бугай (Штогрин 59).

Отметим, что «Черноморец», набрав 12 очков, остается лидером в турнирной таблице Первой лиги, а «Полесье» с 7 баллами поднялось на шестое место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности