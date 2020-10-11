Полесье упустило победу над Черноморцем в компенсированное время

В матче 6-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» в Буче сыграло вничью с одесским «Черноморцем» со счетом 1:1.

В начале второго тайма «Полесье» открыло счет в матче усилиями Власюка и все шло к минимальной победе, но в компенсированное время Ковбаса вырвал для одесситов ничью.

«Полесье» – «Черноморец» – 1:1

Гол: Власюк (50) - Ковбаса (90+5)

«Полесье»: Маханьков, Жук, Прокопчук, Швец, Власюк, Гавриленко (Тимошенко 90), Ковалев (Сильченко 67), Галенков (Трояновский 62), Савошко (Притиковский 75), Повалий (Тарануха 82), Галенко.

«Черноморец»: Варакута, Мартыненко, Поспелов, Лиховидько, Путря, Клименко, Валеев (Ковбаса 53), Слинкин (Мельничук 58), Авагимян (Козак А. 65), Брагару (Кожушко 54), Бугай (Штогрин 59).

Отметим, что «Черноморец», набрав 12 очков, остается лидером в турнирной таблице Первой лиги, а «Полесье» с 7 баллами поднялось на шестое место.