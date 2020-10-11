Полесье – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» в Буче сыграло вничью с одесским «Черноморцем» со счетом 1:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье.
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Источник — Sport.ua
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