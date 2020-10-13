Луис ЭНРИКЕ: «Шевченко – очень умный тренер»

Наставник сборной Испании высказался о предстоящей встрече с Украиной

  • 13.10.2020 13:38
  • 1163 просмотра
  • 20 комментариев
Луис ЭНРИКЕ: «Шевченко – очень умный тренер»
© marca.com. Луис Энрике

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал матч против Украины в рамках Лиги наций. Специалист ожидает непростого поединка.

«Сборная Украины – интересная команда. Она сохраняет свой игровой стиль и придерживается определенных принципов для достижения целей. Мы это увидим в матче. Мы должны приложить немало усилий, чтобы продемонстрировать свою мощь.

Украину тренирует Андрей Шевченко. Это очень умный тренер, о нем могу сказать только положительные вещи.

Не сказал бы, что Украина – самый комфортный соперник в группе. Если вспомнить первый матч (Испания выиграла 4:0 – Прим.), мы должны вновь победить. Однако все на свои места расставит игра. В тот день мы были в очень хорошей форме. Украина – совсем не простой соперник.

Поддержка болельщиков Украины меня не пугает. Наоборот, всегда приятнее играть со зрителями, пускай даже на чужом поле.

Лига наций? Мне нравится этот турнир. Это официальные матчи, что стимулирует команду. Есть больше возможностей для профессионального роста. Наше отношение к турниру не меняется – в каждом матче мы хотим побеждать», – сказал Энрике.

Отметим, матч между Украиной и Испанией состоится сегодня, 13 октября. Начало – в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:50
    0
    вот он состав с Мальтой
    Украина: Пятов — Морозюк (Соболь, 46), Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Матвиенко (Бутко, 46) — Сидорчук (Малышев, 46), Степаненко (Шахов, 46) — Ярмоленко (Коноплянка, 46), Коваленко (Шепелев, 46), Малиновский (Цыганков, 46) — Селезнев (Беседин, 46)
    игроки ,какого клуба в воротах и в защите,когда забивают гол на 14 минуте?
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:46
    0
    и еще одна заметка для тех ,кто закатывает истерику о 7-1 от Франции в товарняке,повторяю в товарняке.
    Напомню такую нехорошую историю с нашей сборной ,а именно пролет с Мальтой 0-1,в домашней игре,так вот воротчик Пятов,защита-Соболь,Кривцов,Ордец,Бутко-ч
    ьи они игроки?Гол забили на 14 минуте,из игроков ,какого клуба состояла оборона?Кучер,Ракицкий,Коваленко,Степане
    нко,Малышев,а проигралt Мальте,не просто топовой,а супер топовой))))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:33
    0
    Liberty_, 13.10.2020 14:30
    ну прямо,как тут
    Работайте Братья! Моторола и Гиви - даже если нас не станет, на наше место придут другие.(https://www.youtube.com/watch?v=kbnPyZj6VgQ)
    Ты сепар?
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:31
    0
    Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:27
    Да еще повезло что так мало забили с этими бревнами
    пожалели древесину,видать испанцам она бракованная показалась.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:31
    -1
    Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:27
    Да еще повезло что так мало забили с этими бревнами
    Собака ,,как там в Будке класс?сиди и пересматтривай позор с колосом с села на нск 2-0,и не лаайй
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:30
    0
    Еvg Boyko, 13.10.2020 13:45
    забавно как ещё месяц назад дырявые боты выклянчивали бан для меня. я же говорил что ничего не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда, забанили меня, появились другие)
    ну прямо,как тут
    Работайте Братья! Моторола и Гиви - даже если нас не станет, на наше место придут другие.(https://www.youtube.com/watch?v=kbnPyZj6VgQ)
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:27
    +1
    Liberty_, 13.10.2020 14:25
    посмотрел состав СБУ в первой игре с Испанией и что заметно,на поле в основе четыре чела(пятый на замену) из клуба без игроков ,которого нам ну не как не победить с топами и только один(второй на замене) из Динамо.Итог матча 4-0,вот такие дела.
    Да еще повезло что так мало забили с этими бревнами
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:25
    +1
    посмотрел состав СБУ в первой игре с Испанией и что заметно,на поле в основе четыре чела(пятый на замену) из клуба без игроков ,которого нам ну не как не победить с топами и только один(второй на замене) из Динамо.Итог матча 4-0,вот такие дела.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:25
    -3
    Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:16
    Согласен, днонецкие бревна не забивают топам, нужно динамовцев побольше, бывших и настоящих - они и Германию и Францию и Португалию хотя бы распечатали
    Ты где?? Где лай? снова в будке закрылся
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:22
    -3
    Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:16
    Согласен, днонецкие бревна не забивают топам, нужно динамовцев побольше, бывших и настоящих - они и Германию и Францию и Португалию хотя бы распечатали
    Динамовские и колос села рааспечатать не могут,а вот опозориться и 9 голов в двух матчах привезти могут
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:16
    0
    Maks7777, 13.10.2020 13:40
    Шева конечно умный и отличный тренер ,если бы ещё брёвна не вызывал в состав, цены бы ему не было,ну когда лучшие востоновяться брёвна отправят на лесоповал
    Согласен, днонецкие бревна не забивают топам, нужно динамовцев побольше, бывших и настоящих - они и Германию и Францию и Португалию хотя бы распечатали
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:08
    -3
    Disiny7, 13.10.2020 14:03
    Кашу можно сварить и из топора
    Отправить Попова в молодёжку, а выставить на чемпионов мира 17-тилетнего Забарного, раскидать на поле игроков не по своим позициям, не внести за игру корректив - это называется "очень умный тренер"
    Евро придёт молиться будете на шеву и на лучших в сборной с шахтёра
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 13.10.2020 14:03
    -2
    Maks7777, 13.10.2020 13:56
    Не было лучших ,,а с брёвнами каши не сваришь
    Кашу можно сварить и из топора
    Отправить Попова в молодёжку, а выставить на чемпионов мира 17-тилетнего Забарного, раскидать на поле игроков не по своим позициям, не внести за игру корректив - это называется "очень умный тренер"
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 13:56
    -4
    Disiny7, 13.10.2020 13:54
    Умный тренер не может проиграть 1-7
    Не было лучших ,,а с брёвнами каши не сваришь
    Ссылка
    Disiny7
      Disiny7, 13.10.2020 13:54
    -4
    Умный тренер не может проиграть 1-7
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 13:52
    -3
    Алексей Голяченко, 13.10.2020 13:49
    Удачи Шеве и нашим хлопцям сегодня против Энрике и его команды
    Удача бы Не помогла,только удача, на брёвна с Лесоповала надежды нет,удача и марлос с Коваленко это всё, что может помочь нашей сборной сегодня!!!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 13.10.2020 13:49
    0
    Удачи Шеве и нашим хлопцям сегодня против Энрике и его команды
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 13:48
    -5
    Еvg Boyko, 13.10.2020 13:45
    забавно как ещё месяц назад дырявые боты выклянчивали бан для меня. я же говорил что ничего не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда, забанили меня, появились другие)
    Ссылка
    Еvg Boyko
      Еvg Boyko, 13.10.2020 13:45
    -3
    забавно как ещё месяц назад дырявые боты выклянчивали бан для меня. я же говорил что ничего не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда, забанили меня, появились другие)
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 13:40
    -5
    Шева конечно умный и отличный тренер ,если бы ещё брёвна не вызывал в состав, цены бы ему не было,ну когда лучшие востоновяться брёвна отправят на лесоповал
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:27
    +1
    Liberty_, 13.10.2020 14:25
    посмотрел состав СБУ в первой игре с Испанией и что заметно,на поле в основе четыре чела(пятый на замену) из клуба без игроков ,которого нам ну не как не победить с топами и только один(второй на замене) из Динамо.Итог матча 4-0,вот такие дела.
    Да еще повезло что так мало забили с этими бревнами
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:25
    +1
    посмотрел состав СБУ в первой игре с Испанией и что заметно,на поле в основе четыре чела(пятый на замену) из клуба без игроков ,которого нам ну не как не победить с топами и только один(второй на замене) из Динамо.Итог матча 4-0,вот такие дела.
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:50
    0
    вот он состав с Мальтой
    Украина: Пятов — Морозюк (Соболь, 46), Кучер (Ордец, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Матвиенко (Бутко, 46) — Сидорчук (Малышев, 46), Степаненко (Шахов, 46) — Ярмоленко (Коноплянка, 46), Коваленко (Шепелев, 46), Малиновский (Цыганков, 46) — Селезнев (Беседин, 46)
    игроки ,какого клуба в воротах и в защите,когда забивают гол на 14 минуте?
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:46
    0
    и еще одна заметка для тех ,кто закатывает истерику о 7-1 от Франции в товарняке,повторяю в товарняке.
    Напомню такую нехорошую историю с нашей сборной ,а именно пролет с Мальтой 0-1,в домашней игре,так вот воротчик Пятов,защита-Соболь,Кривцов,Ордец,Бутко-ч
    ьи они игроки?Гол забили на 14 минуте,из игроков ,какого клуба состояла оборона?Кучер,Ракицкий,Коваленко,Степане
    нко,Малышев,а проигралt Мальте,не просто топовой,а супер топовой))))
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 14:33
    0
    Liberty_, 13.10.2020 14:30
    ну прямо,как тут
    Работайте Братья! Моторола и Гиви - даже если нас не станет, на наше место придут другие.(https://www.youtube.com/watch?v=kbnPyZj6VgQ)
    Ты сепар?
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:31
    0
    Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:27
    Да еще повезло что так мало забили с этими бревнами
    пожалели древесину,видать испанцам она бракованная показалась.
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 13.10.2020 14:30
    0
    Еvg Boyko, 13.10.2020 13:45
    забавно как ещё месяц назад дырявые боты выклянчивали бан для меня. я же говорил что ничего не появляется из ниоткуда и не уходит в никуда, забанили меня, появились другие)
    ну прямо,как тут
    Работайте Братья! Моторола и Гиви - даже если нас не станет, на наше место придут другие.(https://www.youtube.com/watch?v=kbnPyZj6VgQ)
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 13.10.2020 14:16
    0
    Maks7777, 13.10.2020 13:40
    Шева конечно умный и отличный тренер ,если бы ещё брёвна не вызывал в состав, цены бы ему не было,ну когда лучшие востоновяться брёвна отправят на лесоповал
    Согласен, днонецкие бревна не забивают топам, нужно динамовцев побольше, бывших и настоящих - они и Германию и Францию и Португалию хотя бы распечатали
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 13.10.2020 13:49
    0
    Удачи Шеве и нашим хлопцям сегодня против Энрике и его команды
    Ссылка
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