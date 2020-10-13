Луис ЭНРИКЕ: «Шевченко – очень умный тренер»

Наставник сборной Испании Луис Энрике прокомментировал матч против Украины в рамках Лиги наций. Специалист ожидает непростого поединка.

«Сборная Украины – интересная команда. Она сохраняет свой игровой стиль и придерживается определенных принципов для достижения целей. Мы это увидим в матче. Мы должны приложить немало усилий, чтобы продемонстрировать свою мощь.

Украину тренирует Андрей Шевченко. Это очень умный тренер, о нем могу сказать только положительные вещи.

Не сказал бы, что Украина – самый комфортный соперник в группе. Если вспомнить первый матч (Испания выиграла 4:0 – Прим.), мы должны вновь победить. Однако все на свои места расставит игра. В тот день мы были в очень хорошей форме. Украина – совсем не простой соперник.

Поддержка болельщиков Украины меня не пугает. Наоборот, всегда приятнее играть со зрителями, пускай даже на чужом поле.

Лига наций? Мне нравится этот турнир. Это официальные матчи, что стимулирует команду. Есть больше возможностей для профессионального роста. Наше отношение к турниру не меняется – в каждом матче мы хотим побеждать», – сказал Энрике.

Отметим, матч между Украиной и Испанией состоится сегодня, 13 октября. Начало – в 21:45.