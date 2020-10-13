Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины перед матчем с Испанией

На этот раз не DZIDZIO

  • 13.10.2020 13:23
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Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины перед матчем с Испанией
© УАФ

Сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА в дивизионе А между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21.45.
 
Гимн Украины перед матчем впервые будет выполняться вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.
 
Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара - лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии «Человек года», много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.

Украина – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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