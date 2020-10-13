Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины перед матчем с Испанией

Сегодня в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 4-го тура группового турнира Лиги наций УЕФА в дивизионе А между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21.45.



Гимн Украины перед матчем впервые будет выполняться вживую пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.



Украинский композитор и музыкант Евгений Хмара - лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии «Человек года», много лет сотрудничает со всемирно известными исполнителями.

Украина – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций