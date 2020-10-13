АНДРОНОВ: «Украинской сборной я желаю всего наилучшего, но не в этот раз»

Специалист считает, что у команды Шевченко нет ни единого шанса зацепиться за очки с Испанией

  • 13.10.2020 13:16
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  • 1 комментарий
АНДРОНОВ: «Украинской сборной я желаю всего наилучшего, но не в этот раз»
© УАФ

Известный российский комментатор Алексей Андронов сделал довольно пессимистический прогноз на матч Лиги наций, в котором Украина примет Испанию.
 
«Не так давно эти команды уже играли между собой. Тогда все для Украины сложилось очень печально. С тех пор она все матчи проигрывала, что товарищеский французам, что официальный сборной Германии. Конечно, вмешался здесь коронавирус, он и сейчас не оставит в покое украинскую сборную.
 
Испанцы, конечно, фавориты. Причем, испанцы не столь беспечны и не такие, с позволения сказать, раздолбаи, как немцы, так как сборная Германии свою первую победу в Лиге наций получила на второй сезон как раз над украинской сборной. Испания более безжалостная команда. Я думаю, что она не позволит себе никаких вольностей в игре с Украиной. Коэффициент на победу испанцев с форой (-1,5), на мой взгляд, просто огромный - 2,06. Только он имеет смысл в этой ситуации.
 
Повторюсь, что украинской сборной я желаю всего наилучшего, но не в этот раз, потому что это длится один и тот же цикл, когда вмешался коронавирус, какие-то переживания, испытания внутри команды, большое количество дебютантов. Испанцы фавориты», – сказал Андронов.

Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(3 голоса)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 13.10.2020 13:25
    -1
    После 7-1 от французов репутация нашей сборной пошатнулась очень сильно.
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