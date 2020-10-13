АНДРОНОВ: «Украинской сборной я желаю всего наилучшего, но не в этот раз»

Известный российский комментатор Алексей Андронов сделал довольно пессимистический прогноз на матч Лиги наций, в котором Украина примет Испанию.



«Не так давно эти команды уже играли между собой. Тогда все для Украины сложилось очень печально. С тех пор она все матчи проигрывала, что товарищеский французам, что официальный сборной Германии. Конечно, вмешался здесь коронавирус, он и сейчас не оставит в покое украинскую сборную.



Испанцы, конечно, фавориты. Причем, испанцы не столь беспечны и не такие, с позволения сказать, раздолбаи, как немцы, так как сборная Германии свою первую победу в Лиге наций получила на второй сезон как раз над украинской сборной. Испания более безжалостная команда. Я думаю, что она не позволит себе никаких вольностей в игре с Украиной. Коэффициент на победу испанцев с форой (-1,5), на мой взгляд, просто огромный - 2,06. Только он имеет смысл в этой ситуации.



Повторюсь, что украинской сборной я желаю всего наилучшего, но не в этот раз, потому что это длится один и тот же цикл, когда вмешался коронавирус, какие-то переживания, испытания внутри команды, большое количество дебютантов. Испанцы фавориты», – сказал Андронов.

Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.