МОРАЛЕС: «Испания победит и сохранит свои ворота в неприкосновенности»

Специалист считает, что украинцы снова проиграют

  • 13.10.2020 13:04
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МОРАЛЕС: «Испания победит и сохранит свои ворота в неприкосновенности»
© УАФ

Известный футбольный ведущий и комментатор Роберто Моралес поделился мыслями о предстоящем матче сборной Украины против Испании.
 
— Семь дней и три матча — все против представителей мирового топ-5 — это слишком для сборной Украины. Класса и опыта нам очевидно не хватает. Был шанс таки взять хотя бы одно очко в матче против Германии, но не получилось. Сборная же Испании не только значительно сильнее команду Андрея Шевченко, но, как и сборная Франции, очень неудобна по стилистике игры.
 
Нет, на этот раз 1:7 не будет. К экстремальному составу (минус 8-9 игроков основы, по словам Шевченко) украинцы привыкают, домашний поединок тоже является определенным небольшим плюсиком. Ну и соперник тоже устал, ведь играл в таком же графике, а впереди у футболистов Испании не менее тяжелый клубный календарь.
 
С потерей Малиновского Украина фактически теряет шанс на неожиданный дальний удар и получает еще больше проблем, чем было в организации атаки. Поэтому забить в Киеве будет крайне сложно. Не забывайте, что Давид де Хеа, несмотря на проблемы в «Манчестер Юнайтед», в сборной остается очень сильным голкипером.
 
Испания второй каденции Луиса Энрике в гостях играет только ничьи, но очень похоже, что именно в этот раз статистика изменится. С этим тренером испанцы много не забивают в официальных матчах, единственным исключением был разгром Украины в Мадриде. Теперь четыре гола не жду. Испания победит и, видимо, сохранит свои ворота в неприкосновенности.
 
Если же рисковать и ставить на конкретный счет, то пусть будет 0:2.
 
P.S Интересный факт – четыре матча подряд против Испании Украине не забивает. Последним нашим футболистом, поразил их ворота был Андрей Шевченко», – сказал Моралес.

Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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