Сергей БУЛЕЦА: «Румыны приезжали за ничьей»

Хавбек сборной Украины U-21 Сергей Булеца рассказал о победе над сборной Румынии в рамках отборочного турнира Евро-2021 (U-21).
— Сергей, сборная Украины обыграла одного из лидеров своей группы. Развязка пришлась на концовку поединка.
— Потому что сборная Румынии является сильным соперником. Румыны давно работают вместе. А победить нам удалось за счет того, что команда выполнила установку на игру.
— В чем она заключалась?
— Мы должны были стараться контролировать мяч, играть организованно, компактно между линиями.
— Соперник чем-то удивил?
— Мне показалось, точнее, было видно по игре, что румыны не особо-то бежали вперед. А если и бежали, то только за счет некоторых наших ошибок. Соперник приехал за ничьей.
— Гости побаивались сборную Украины?
— Скорее, опасались, ведь мы играли дома, на поединок пришли болельщики. Считаю, у нас мотивация была выше. Мы пытаемся доказать, что не хуже лидеров группы. Просто немного не таким, как хотелось, у сборной Украины получился старт в отборочном турнире. Сейчас наша сыгранность на порядок выше, чем была в начале дистанции. Хотя ту же Финляндию мы были обязаны обыгрывать, но не реализовали по ходу матча около пяти голевых моментов.
— Второй тайм сборной Украины удался больше?
— Первый тайм можно списать на некоторое волнение нашей команды. К тому же и поле было не лучшего качества. Это очень мешало комбинационной игре, поэтому поначалу пришлось больше действовать через фланги, с дальнейшими передачами в штрафную. Правда, во втором тайме мы немного приспособились к газону, набрали неплохое количество касаний. Это придало уверенности, что в итоге и вылилось в нашу победу.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.