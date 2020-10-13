Сергей БУЛЕЦА: «Румыны приезжали за ничьей»

Хавбек сборной Украины U-21 Сергей Булеца рассказал о победе над сборной Румынии в рамках отборочного турнира Евро-2021 (U-21).

— Сергей, сборная Украины обыграла одного из лидеров своей группы. Развязка пришлась на концовку поединка.

— Потому что сборная Румынии является сильным соперником. Румыны давно работают вместе. А победить нам удалось за счет того, что команда выполнила установку на игру.

— В чем она заключалась?

— Мы должны были стараться контролировать мяч, играть организованно, компактно между линиями.

— Соперник чем-то удивил?

— Мне показалось, точнее, было видно по игре, что румыны не особо-то бежали вперед. А если и бежали, то только за счет некоторых наших ошибок. Соперник приехал за ничьей.

— Гости побаивались сборную Украины?

— Скорее, опасались, ведь мы играли дома, на поединок пришли болельщики. Считаю, у нас мотивация была выше. Мы пытаемся доказать, что не хуже лидеров группы. Просто немного не таким, как хотелось, у сборной Украины получился старт в отборочном турнире. Сейчас наша сыгранность на порядок выше, чем была в начале дистанции. Хотя ту же Финляндию мы были обязаны обыгрывать, но не реализовали по ходу матча около пяти голевых моментов.

— Второй тайм сборной Украины удался больше?

— Первый тайм можно списать на некоторое волнение нашей команды. К тому же и поле было не лучшего качества. Это очень мешало комбинационной игре, поэтому поначалу пришлось больше действовать через фланги, с дальнейшими передачами в штрафную. Правда, во втором тайме мы немного приспособились к газону, набрали неплохое количество касаний. Это придало уверенности, что в итоге и вылилось в нашу победу.