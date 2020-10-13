Сергей БУЛЕЦА: «Румыны приезжали за ничьей»

Полузащитник сборной Украины U-21 – о победе над Румынией

  • 13.10.2020 12:30
  • 495 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей БУЛЕЦА: «Румыны приезжали за ничьей»
© УАФ

Хавбек сборной Украины U-21 Сергей Булеца рассказал о победе над сборной Румынии в рамках отборочного турнира Евро-2021 (U-21). 

— Сергей, сборная Украины обыграла одного из лидеров своей группы. Развязка пришлась на концовку поединка.
— Потому что сборная Румынии является сильным соперником. Румыны давно работают вместе. А победить нам удалось за счет того, что команда выполнила установку на игру.

— В чем она заключалась?
— Мы должны были стараться контролировать мяч, играть организованно, компактно между линиями.

— Соперник чем-то удивил?
— Мне показалось, точнее, было видно по игре, что румыны не особо-то бежали вперед. А если и бежали, то только за счет некоторых наших ошибок. Соперник приехал за ничьей.

— Гости побаивались сборную Украины?
— Скорее, опасались, ведь мы играли дома, на поединок пришли болельщики. Считаю, у нас мотивация была выше. Мы пытаемся доказать, что не хуже лидеров группы. Просто немного не таким, как хотелось, у сборной Украины получился старт в отборочном турнире. Сейчас наша сыгранность на порядок выше, чем была в начале дистанции. Хотя ту же Финляндию мы были обязаны обыгрывать, но не реализовали по ходу матча около пяти голевых моментов.

— Второй тайм сборной Украины удался больше?
— Первый тайм можно списать на некоторое волнение нашей команды. К тому же и поле было не лучшего качества. Это очень мешало комбинационной игре, поэтому поначалу пришлось больше действовать через фланги, с дальнейшими передачами в штрафную. Правда, во втором тайме мы немного приспособились к газону, набрали неплохое количество касаний. Это придало уверенности, что в итоге и вылилось в нашу победу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности