Вратарь Шахтера: «Нужно играть. Если что, ребята с дубля подтянутся»

Голкипер донецкого «Шахтера» Евгений Гриценко в интервью Shakhtar TV рассказал о подготовке к предстоящим матчам без игроков, которые получили вызов в национальные сборные, а также тех, кто заразился коронавирусом.
«Были похожие условия, когда сборники уезжали, нас мало оставалось. Но такого еще не было. У нас нет выхода, тренируемся с теми, кого имеем здоровыми. Желаем здоровья остальным, пускай быстрее возвращаются.
Мы думаем о следующих матчах, готовимся к ним, но не думаем, в каком состоянии здоровья, сколько нас тренируется. Впереди очень важные матчи, нужно выходить и выигрывать, показывать свой футбол. Если что, ребята с дубля подтянутся», - сказал Гриценко.
Напомним, в ближайшем матче «Шахтер» 17 октября сыграет против «Львова». Начало в 17:30.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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