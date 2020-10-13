Вратарь Шахтера: «Нужно играть. Если что, ребята с дубля подтянутся»

Евгений Гриценко – о подготовке к ближайшим матчам

  • 13.10.2020 11:44
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Вратарь Шахтера: «Нужно играть. Если что, ребята с дубля подтянутся»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Гриценко

Голкипер донецкого «Шахтера» Евгений Гриценко в интервью Shakhtar TV рассказал о подготовке к предстоящим матчам без игроков, которые получили вызов в национальные сборные, а также тех, кто заразился коронавирусом.

«Были похожие условия, когда сборники уезжали, нас мало оставалось. Но такого еще не было. У нас нет выхода, тренируемся с теми, кого имеем здоровыми. Желаем здоровья остальным, пускай быстрее возвращаются.

Мы думаем о следующих матчах, готовимся к ним, но не думаем, в каком состоянии здоровья, сколько нас тренируется. Впереди очень важные матчи, нужно выходить и выигрывать, показывать свой футбол. Если что, ребята с дубля подтянутся», - сказал Гриценко.

Напомним, в ближайшем матче «Шахтер» 17 октября сыграет против «Львова». Начало в 17:30.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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