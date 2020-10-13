Валерий БОНДАРЬ: Постараемся сделать все, чтобы заработать очки с Испанией

Футболист сборной Украины рассказал о подготовке к матчу Лиги наций

  • 13.10.2020 11:27
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Валерий БОНДАРЬ: Постараемся сделать все, чтобы заработать очки с Испанией
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о своем втором сборе с национальной командой Украины и подготовке к предстоящему матчу Лиги наций с Испанией.

– Валерий, ты пропустил поединок с Германией, а сейчас занимаешься в общей группе. Как самочувствие?
– Чувствую себя отлично. Накануне провели хорошую тренировку. Ребята, которые играли с Германией, восстанавливались, а у нас была другая специфика занятия.

– Есть ли отличия тренировок в сборной, где за защитников отвечает Мауро Тассотти?
– Думаю, для любого футболиста хорошо, когда с тобой работают такие профессионалы, когда есть такой коллектив и тренерский состав. Подсказки этих специалистов еще больше мотивируют.

– В национальной команде сейчас есть представители молодежной сборной. С кем из них общаешься?
– Действительно, здесь достаточно много игроков молодежки: Коля Шапаренко, Женя Чеберко, Фима Конопля, Дима Ризнык… Плюс я уже знаю ребят, которые давно в национальной сборной, ведь это мой второй сбор здесь. У нас отличный коллектив, очень хорошая атмосфера.

– Каковы впечатления от национальной команды Испании?
– Это топ-сборная мира, лидер группы. Но мы постараемся сделать все, чтобы заработать очки.

Поединок Лиги наций Украина — Испания состоится во вторник, 13-го октября, в 21:45 по киевскому времени. Бондарь не попал в заявку на матч.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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