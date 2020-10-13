Стала известна заявка сборной Украины на матч с Испанией

Во вторник, 13-го октября, на киевском НСК «Олимпийский» состоится поединок Лиги наций между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22 Александр Зубков, 23 Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Испанией не попал Валерий Бондарь.