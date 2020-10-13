Стала известна заявка сборной Украины на матч с Испанией

Участия в поединке точно не примет Валерий Бондарь

  • 13.10.2020 11:06
  • 3109 просмотров
  • 4 комментария
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Испанией
© УАФ

Во вторник, 13-го октября, на киевском НСК «Олимпийский» состоится поединок Лиги наций между сборными Украины и Испании. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 6. Евгений Чеберко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Никита Шевченко, 13. Ефим Конопля, 14 Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22 Александр Зубков, 23 Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Испанией не попал Валерий Бондарь.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 13.10.2020 12:05
    0
    Краще б в заявку не отрапив Ярмоленко! Ладно з франками була товариська гра.Але в матчі з гансами він виглядав ще гірше. Грати роти топових збірних нашим хлопцям важко,але коли один-два гравці випадають з гри то стає набагато важче і мова про позитивний результат навіть не ведеться!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.10.2020 12:03
    0
    Цікаво чи ризикне Шева залишити Яомоленка в запасі?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 11:56
    +5
    alefteev77, 13.10.2020 11:41
    А де Супряга, Філіпов?
    Сменили гражданство на монгольское.
    Их больше не будет в сборной
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 13.10.2020 11:41
    -2
    А де Супряга, Філіпов?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.10.2020 11:56
    +5
    alefteev77, 13.10.2020 11:41
    А де Супряга, Філіпов?
    Сменили гражданство на монгольское.
    Их больше не будет в сборной
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 13.10.2020 12:05
    0
    Краще б в заявку не отрапив Ярмоленко! Ладно з франками була товариська гра.Але в матчі з гансами він виглядав ще гірше. Грати роти топових збірних нашим хлопцям важко,але коли один-два гравці випадають з гри то стає набагато важче і мова про позитивний результат навіть не ведеться!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 13.10.2020 12:03
    0
    Цікаво чи ризикне Шева залишити Яомоленка в запасі?
    Ссылка
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