ТЕТЕ: «Стало лучше слышно Каштру»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете в интервью Shakhtar TV рассказал о подготовке к предстоящим матчам без игроков, которые получили вызов в национальные сборные, а также тех, кто заразился коронавирусом.
«Конечно же, сейчас мы стараемся проводить такой тренировочный процесс с определенными упражнениями, который подразумевает меньше контакта. С другой стороны, лучше слышно Мистера, игроков, больше концентрации, поэтому мы стараемся его слушать.
Сейчас мы думаем только о «Львове», потому что «Реал» будет потом. Мы понимаем, что вне зависимости от той сложности, которую мы сейчас переживаем, нужно стараться показать свой максимум на поле», - сказал Тете.
Напомним, в ближайшем матче «Шахтер» 17 октября сыграет против «Львова». Начало в 17:30.
Источник — Sport.ua
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Я так понимаю, что раньше Каштру им что-то говорит, а им пох, делают что хотят.
Отсюда и результаты.
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Я так понимаю, что раньше Каштру им что-то говорит, а им пох, делают что хотят.
Отсюда и результаты.
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