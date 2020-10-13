ТЕТЕ: «Стало лучше слышно Каштру»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете в интервью Shakhtar TV рассказал о подготовке к предстоящим матчам без игроков, которые получили вызов в национальные сборные, а также тех, кто заразился коронавирусом.

«Конечно же, сейчас мы стараемся проводить такой тренировочный процесс с определенными упражнениями, который подразумевает меньше контакта. С другой стороны, лучше слышно Мистера, игроков, больше концентрации, поэтому мы стараемся его слушать.

Сейчас мы думаем только о «Львове», потому что «Реал» будет потом. Мы понимаем, что вне зависимости от той сложности, которую мы сейчас переживаем, нужно стараться показать свой максимум на поле», - сказал Тете.

Напомним, в ближайшем матче «Шахтер» 17 октября сыграет против «Львова». Начало в 17:30.