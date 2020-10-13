ТЕТЕ: «Стало лучше слышно Каштру»

Хавбек «Шахтера» – о тренировочном процессе в условиях пандемии

  • 13.10.2020 10:40
  • 1504 просмотра
  • 1 комментарий
ТЕТЕ: «Стало лучше слышно Каштру»
© ФК Шахтер. Тете

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тете в интервью Shakhtar TV рассказал о подготовке к предстоящим матчам без игроков, которые получили вызов в национальные сборные, а также тех, кто заразился коронавирусом.

«Конечно же, сейчас мы стараемся проводить такой тренировочный процесс с определенными упражнениями, который подразумевает меньше контакта. С другой стороны, лучше слышно Мистера, игроков, больше концентрации, поэтому мы стараемся его слушать.

Сейчас мы думаем только о «Львове», потому что «Реал» будет потом. Мы понимаем, что вне зависимости от той сложности, которую мы сейчас переживаем, нужно стараться показать свой максимум на поле», - сказал Тете.

Напомним, в ближайшем матче «Шахтер» 17 октября сыграет против «Львова». Начало в 17:30.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 13.10.2020 11:52
    +1
    С другой стороны, лучше слышно Мистера, игроков, больше концентрации, поэтому мы стараемся его слушать.
    ----------------------------------
    Я так понимаю, что раньше Каштру им что-то говорит, а им пох, делают что хотят.
    Отсюда и результаты.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 13.10.2020 11:52
    +1
    С другой стороны, лучше слышно Мистера, игроков, больше концентрации, поэтому мы стараемся его слушать.
    ----------------------------------
    Я так понимаю, что раньше Каштру им что-то говорит, а им пох, делают что хотят.
    Отсюда и результаты.
    Ссылка
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