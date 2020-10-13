Верес не подпишет игрока сборной Узбекистана

«Верес» не станет подписывать 25-летнего полузащитника Джавохира Сохибова.

Легионер из Узбекистана своей игрой не впечатлил тренерский штаб ровенчан и уже покинул расположение команды. После 6-ти туров «Верес» занимает 7-е место в Первой лиге Украины. В заявке на сезон нет ни одного легионера.