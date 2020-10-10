Верес просматривает полузащитника сборной Узбекистана

Жавохир Сохибов может подписать контракт с клубом Первой лиги Украины

  • 10.10.2020 10:59
  • 65 просмотров
  • 1 комментарий
Верес просматривает полузащитника сборной Узбекистана
© Championat.asia. Жавохир Сохибов

На просмотре в ровенском «Вересе» находится полузащитник национальной сборной Узбекистана Жавохир Сохибов.

25-летний опорный хавбек является воспитанником школы «Пахтакора». Ранее также выступал за молодежные сборные своей страны.

За главную команду Узбекистана сыграл 14 матчей. Последний раз попадал в заявку сборной в 2018 году, перед этим из-за травмы потерял место в составе.

Отметим, что «Верес» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги Украины. За четыре тура ровенская команда набрала 7 очков.

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Источник — ФК Верес

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 11:04
    0
    надо брать, как минимум будет на кухне плов настоящий.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 10.10.2020 11:04
    0
    надо брать, как минимум будет на кухне плов настоящий.
    Ссылка
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