Верес просматривает полузащитника сборной Узбекистана

На просмотре в ровенском «Вересе» находится полузащитник национальной сборной Узбекистана Жавохир Сохибов.

25-летний опорный хавбек является воспитанником школы «Пахтакора». Ранее также выступал за молодежные сборные своей страны.

За главную команду Узбекистана сыграл 14 матчей. Последний раз попадал в заявку сборной в 2018 году, перед этим из-за травмы потерял место в составе.

Отметим, что «Верес» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги Украины. За четыре тура ровенская команда набрала 7 очков.