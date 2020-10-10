Верес просматривает полузащитника сборной Узбекистана

На просмотре в ровенском «Вересе» находится полузащитник национальной сборной Узбекистана Жавохир Сохибов.
25-летний опорный хавбек является воспитанником школы «Пахтакора». Ранее также выступал за молодежные сборные своей страны.
За главную команду Узбекистана сыграл 14 матчей. Последний раз попадал в заявку сборной в 2018 году, перед этим из-за травмы потерял место в составе.
Отметим, что «Верес» занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги Украины. За четыре тура ровенская команда набрала 7 очков.
Источник — ФК Верес
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