Заря — Ингулец — 3:3. Видео голов и обзор матча

В товарищеском поединке луганская «Заря» сыграла вничью с «Ингульцом» — 3:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Заря» — «Ингулец» — 3:3
Голы: Кабаев, 38, Перович, 48, Цвек, 76 — Мкомола, 60, Бартулович 63, Белоцерковец, 72, с пенальти
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Источник — ФК Заря
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