Шесть голов. Заря и Ингулец выдали яркий контрольный матч

Команды провели результативный спарринг

  • 10.10.2020 17:45
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Шесть голов. Заря и Ингулец выдали яркий контрольный матч
© facebook.com/FCInhulets

Заполняя паузу на матчи сборных, клубы УПЛ «Заря» и «Ингулец» провели контрольный матч, который завершился со счетом 3:3.

Пока известен состав «Зари».

Заря - Ингулец 3:3
Голы: Кабаев, 38, Перович, 48, Цвек, 76 - Мкомола, 60, Бартулович 63, Белоцеркивець, 72 (с пен)

Состав Зари: Никола Василь, Владлен Юрченко (Тимофей Сухарь, 46), Сергей Гринь (Артём Громов, 62), Денис Фаворов (Максим Агапов, 46), Егор Назарина, Ловро Цвек, Михайло Перович, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кочергин (Игорь Чайковский, 46), Жуниньо, Владислав Кабаев (Сергей Демченко, 68).

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Источник — Sport.ua

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