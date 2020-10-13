Криштиану РОНАЛДУ: «Отличная работа всей команды»

35-летний бомбардир сборной Португалии Криштиану Роналду подвел и итоги поединка Лиги наций против Франции (0:0).
«Отличная работа всей команды! Продолжаем работать с той же направленностью, только тогда мы будем ближе к своей цели!», — написал Роналду.
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