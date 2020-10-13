Сухая серия вратаря Металла длилась более 10 часов

Артур Денчук не пропускал 604 минуты в матчах Второй лиги

  • 13.10.2020 07:43
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Сухая серия вратаря Металла длилась более 10 часов
© ФК Металл. Артур Денчук

604 минуты (более 10 часов!) длилась «сухая» серия 28-летнего украинского голкипера «Металла» Артура Денчука в чемпионате Второй лиги.

Лишь во втором тайме матча 6-го тура с «Таврией» соперникам удалось распечатать ворота «желто-синих». «Металл» победил со счетом 2:1.

Набрав в первых шести матчах 18 очков, «Металл» сохранил лидерство в группе Б. Второе место теперь занимает запорожский «Металлург» (13 пунктов), на третьем — «Черкащина» (11 очков и игра в запасе).

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Источник — ФК Металл

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