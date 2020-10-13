Боруссия заявит 15-летнего Мукоко на Лигу чемпионов

Дортмундская «Боруссия» внесла в заявку на Лигу чемпионов 15-летнего игрока Юссуфа Мукоко.
Футболист будет значиться в списке B для молодых игроков.
Напомним, что Мукоко играет за команду «Боруссии» U-19. Ранее его заявили на чемпионат Германии.
За основную команду «Боруссии» в чемпионате Германии Мукоко сможет играть с 16 лет (с 20 ноября).
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Источник — Sport Bild
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