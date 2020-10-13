Мане и Алькантара вышли из карантина после заражения коронавирусом

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и хавбек Тьяго Алькантара сдали отрицательный тест на коронавирус.
Футболисты закончили самоизоляцию и вернулись к тренировкам.
Оба игрока готовятся к мерсисайдскому дерби с «Эвертоном» 17 октября.
Напомним, что Мане и Алькантары заразились 3 октября.
В этом сезоне Мане сыграл три матча и забил три гола, Алькантара сыграл один матч в АПЛ.
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Источник — The Telegraph
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