Мане и Алькантара вышли из карантина после заражения коронавирусом

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и хавбек Тьяго Алькантара сдали отрицательный тест на коронавирус.

Футболисты закончили самоизоляцию и вернулись к тренировкам.

Оба игрока готовятся к мерсисайдскому дерби с «Эвертоном» 17 октября.

Напомним, что Мане и Алькантары заразились 3 октября.

В этом сезоне Мане сыграл три матча и забил три гола, Алькантара сыграл один матч в АПЛ.