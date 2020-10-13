Агробизнес – Авангард – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 6-го тура Первой лиги чемпионата Украины «Агробизнес» обыграл «Авангард».
Смотрите видео гола и обзор матча «Агробизнес» – «Авангард» – 1:0.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Агробизнес.
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Источник — YouTube
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