Первая лига. Агробизнес обыграл Авангард, Кремень уступил Прикарпатью

В рамках 6-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги «Агробизнес» из Волочиска на своем поле минимально обыграл краматорский «Авангард», «Прикарпатье» из Ивано-Франковска на выезде с тем же счетом 1:0 взяло верх над «Кремнем», одержав первую победу в сезоне.

Первая лига, 6-й тур

«Кремень» – «Прикарпатье» – 0:1

Гол: Дитко Роман 82

«Кремень»: Олейник Андрей, Мягков Павел, Гонсалвес Антонио, Бородай Олег, Чеботаев Сергей, Белоус Сергей, Геловани Алексей, Луиз Фернандо, Бычков Богдан, Сорокин Станислав, Кулиш Станислав

«Прикарпатье»: Пицан Иван, Кузьмин Роман, Сикач Николай, Воробчак Назарий, Волошинович Ростислав, Кохман Андрей, Семотюк Владислав, Мелинишин Сергей, Француз Василий, Вацеба Андрей, Цюцюра Василий

«Агробизнес» – «Авангард» – 1:0

Гол: Черненко (76 пен)

«Агробизнес»: Мозиль, Юхимович, Дидык, Когут Н. (Иванченко 87), Курыло, Слотюк, Семенюк (Пыско 89), Думанюк (Груша 70), Когут И., Черненко, Петров (Семенец 70).

«Авангард»: Солдатенко, Дяченко, Сидоренко, Ховбоша, Шинкаренко, Пограничный (Булгаков 58), Цыбульник, Сорокин, Сеницкий, Бондарь, Гуничев.

Напомним, ранее тернопольская «Нива» одержала первую победу, а «Николаев» разгромил «Горняк-Спорт».