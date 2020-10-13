Серхио БУСКЕТС: «Не считаем Украину ни сильной, ни слабой командой»

Хавбек сборной Испании высказался о грядущем матче с украинцами

  • 13.10.2020 01:37
  • 255 просмотров
  • 2 комментария
Серхио БУСКЕТС: «Не считаем Украину ни сильной, ни слабой командой»
© Barca Blaugranes

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча с Украиной в Лиге наций.

«Если сравнивать Украину и Швейцарию - это разные команды. Да и вообще в футболе не бывает двух одинаковых коллективов.

Мы не считаем Украину ни сильной, ни слабой командой в группе. Эта сборная умеет играть в свой футбол, на поле видно  почерк тренера. Результат - не показательный момент.

Насколько я помню, Украина не проигрывала на протяжении 12 матчей. Мы не имеем права на недооценку или несерьезное отношение к матчу. В нашей сборной прекрасная атмосфера. Как и везде, есть рабочие моменты. Мы стараемся быть единственной командой, демонстрируя это на поле», - сказал Бускетс.

Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 02:05
    -1
    Вообще командой не считаем
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 13.10.2020 01:55
    -2
    Команда очень отличная у нас,ну когда в команде игроки бревна с фк лесоповал это уже и не слабая и не очень слабая,а не какая
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