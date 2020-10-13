Серхио БУСКЕТС: «Не считаем Украину ни сильной, ни слабой командой»

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс поделился ожиданиями от матча с Украиной в Лиге наций.
«Если сравнивать Украину и Швейцарию - это разные команды. Да и вообще в футболе не бывает двух одинаковых коллективов.
Мы не считаем Украину ни сильной, ни слабой командой в группе. Эта сборная умеет играть в свой футбол, на поле видно почерк тренера. Результат - не показательный момент.
Насколько я помню, Украина не проигрывала на протяжении 12 матчей. Мы не имеем права на недооценку или несерьезное отношение к матчу. В нашей сборной прекрасная атмосфера. Как и везде, есть рабочие моменты. Мы стараемся быть единственной командой, демонстрируя это на поле», - сказал Бускетс.
Напомним, матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» 13-го октября, начало – в 21:45.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.
Источник — Футбол 1/2/3
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