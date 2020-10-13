Косово – Словения – 0:1. Вербич побеждает. Видео гола и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций C сыграли Косово и Словения (0:1).
Хавбек киевского «Динамо» Беньямин Вербич вышел в основе гостей и провел на поле 75 минут.
Смотрите видео голов и обзор матча Косово – Словения – 0:1.
События матча
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Харис Вучкич (Словения).
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Источник — Футбол 1/2/3
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