Северная Ирландия
0:1
Австрия
11.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лига наций B и C. Россия удержала ничью в матче с Турцией

Венгрия на выезде одолела Сербию

  • 11.10.2020 23:59
  • 744 просмотра
  • 1 комментарий
Лига наций B и C. Россия удержала ничью в матче с Турцией
© twitter.com/DailySabah

Продолжается турнир в Лиге наций. 11 октября состоялись матчи в дивизионах B и C.
 
Стоит отметить, что России не удалось победить в домашнем матче против Турции, в этой же группе Сербия уступила Венгрии.
 
Шотландия дома обыграла Словакию, Чехия на выезде одолела Израиль, за который отметился автоголом игрок «Зари» Джоель Абу-Ханна.
 
Лига наций. 3-й тур

Группа B1

Северная Ирландия – Австрия – 0:1
Гол: 0:1 – 42 Грегорич.
 
Группа B2

Шотландия – Словакия – 1:0
Гол: 1:0 – 54 Дайкс.

Израиль – Чехия – 1:2
Голы: 0:1 – 14, автогол Абу-Ханна, 0:2 – 47 Выдра, 1:2 – 55 Захави.
 
Группа B3

Россия – Турция – 1:1
Голы: 1:0 – 28 Миранчук, 1:1 – 62 Караман.

Сербия – Венгрия – 0:1
Гол: 0:1 – 20 Кеньвеш.
 
Группа C3

Греция – Молдова – 2:0
Голы: 1:0 – 45, пенальти Бакасетас, 2:0 – 50 Манталос.

Косово – Словения – 0:1
Гол: 0:1 – 22 Вучкич.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 12.10.2020 00:02
    +6
    Там Турция не смогла дожать ущербных
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 12.10.2020 00:02
    +6
    Там Турция не смогла дожать ущербных
    Ссылка
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