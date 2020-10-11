Лига наций B и C. Россия удержала ничью в матче с Турцией

Продолжается турнир в Лиге наций. 11 октября состоялись матчи в дивизионах B и C.
Стоит отметить, что России не удалось победить в домашнем матче против Турции, в этой же группе Сербия уступила Венгрии.
Шотландия дома обыграла Словакию, Чехия на выезде одолела Израиль, за который отметился автоголом игрок «Зари» Джоель Абу-Ханна.
Лига наций. 3-й тур
Группа B1
Северная Ирландия – Австрия – 0:1
Гол: 0:1 – 42 Грегорич.
Группа B2
Шотландия – Словакия – 1:0
Гол: 1:0 – 54 Дайкс.
Израиль – Чехия – 1:2
Голы: 0:1 – 14, автогол Абу-Ханна, 0:2 – 47 Выдра, 1:2 – 55 Захави.
Группа B3
Россия – Турция – 1:1
Голы: 1:0 – 28 Миранчук, 1:1 – 62 Караман.
Сербия – Венгрия – 0:1
Гол: 0:1 – 20 Кеньвеш.
Группа C3
Греция – Молдова – 2:0
Голы: 1:0 – 45, пенальти Бакасетас, 2:0 – 50 Манталос.
Косово – Словения – 0:1
Гол: 0:1 – 22 Вучкич.
Источник — Sport.ua
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