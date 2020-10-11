Лига наций B и C. Россия удержала ничью в матче с Турцией

Продолжается турнир в Лиге наций. 11 октября состоялись матчи в дивизионах B и C.



Стоит отметить, что России не удалось победить в домашнем матче против Турции, в этой же группе Сербия уступила Венгрии.



Шотландия дома обыграла Словакию, Чехия на выезде одолела Израиль, за который отметился автоголом игрок «Зари» Джоель Абу-Ханна.



Лига наций. 3-й тур

Группа B1

Северная Ирландия – Австрия – 0:1

Гол: 0:1 – 42 Грегорич.



Группа B2

Шотландия – Словакия – 1:0

Гол: 1:0 – 54 Дайкс.

Израиль – Чехия – 1:2

Голы: 0:1 – 14, автогол Абу-Ханна, 0:2 – 47 Выдра, 1:2 – 55 Захави.



Группа B3

Россия – Турция – 1:1

Голы: 1:0 – 28 Миранчук, 1:1 – 62 Караман.

Сербия – Венгрия – 0:1

Гол: 0:1 – 20 Кеньвеш.



Группа C3

Греция – Молдова – 2:0

Голы: 1:0 – 45, пенальти Бакасетас, 2:0 – 50 Манталос.

Косово – Словения – 0:1

Гол: 0:1 – 22 Вучкич.