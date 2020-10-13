Греция – Молдова – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги наций C Греция дома обыграла Молдову.
Смотрите видео голов и обзор матча Греция – Молдова – 2:0.
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (Греция).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тасос Бакасетас (Греция).
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Источник — Футбол 1/2/3
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