Александр ЗУБКОВ: «Испания? Уровень мастерства выше, но ничего страшного»

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября:

«После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.

Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю, в этом и будет сложность. Нам надо будет много перемещаться, терпеть и искать свои моменты.

Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно, уровень мастерства выше, но ничего страшного».