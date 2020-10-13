Александр ЗУБКОВ: «Испания? Уровень мастерства выше, но ничего страшного»

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября:
«После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.
Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю, в этом и будет сложность. Нам надо будет много перемещаться, терпеть и искать свои моменты.
Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно, уровень мастерства выше, но ничего страшного».
Источник — ТК Футбол
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