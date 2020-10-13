Александр ЗУБКОВ: «Испания? Уровень мастерства выше, но ничего страшного»

Хавбек сборной Украины – о матче против Испании

  • 13.10.2020 00:10
  • 228 просмотров
  • 5 комментариев
Александр ЗУБКОВ: «Испания? Уровень мастерства выше, но ничего страшного»
© ТК Футбол. Александр Зубков

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Испании, который состоится во вторник, 13 октября:

«После Германии наоборот позитивный настрой был, потому что неплохо сыграли на фоне такого сильного соперника. Проанализировали моменты на теории и пошли дальше.

Испания очень хорошо контролирует мяч, они славятся этим. Я думаю, в этом и будет сложность. Нам надо будет много перемещаться, терпеть и искать свои моменты.

Ничего не пугает, они такие же, как и мы. Конечно, уровень мастерства выше, но ничего страшного».

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Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.10.2020 00:55
    +1
    Mac_Gyver, 13.10.2020 00:52
    Я не пойму каких результатов вы ожидаете? У нас полно команд уровня Ла-Лиги, полно успешных легионеров, есть пять-шесть уровней профессиональных лиг?
    Как минимум как было раньше - борьба и проеп или редкие победы и ничьи, но не погромы. Тем более все дифирамбы пели что у нас тут прям топ сборная после отбора, а сейчас в аматоры разжаловали. А вы ждете какие, 5:1?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.10.2020 00:55
    +1
    Mac_Gyver, 13.10.2020 00:52
    Я не пойму каких результатов вы ожидаете? У нас полно команд уровня Ла-Лиги, полно успешных легионеров, есть пять-шесть уровней профессиональных лиг?
    Как минимум как было раньше - борьба и проеп или редкие победы и ничьи, но не погромы. Тем более все дифирамбы пели что у нас тут прям топ сборная после отбора, а сейчас в аматоры разжаловали. А вы ждете какие, 5:1?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 00:52
    0
    dd dent, 13.10.2020 00:43
    О франц, вроде кто-то говорил нечто подобное или немцах только, да, все тоже только результаты не радуют
    Я не пойму каких результатов вы ожидаете? У нас полно команд уровня Ла-Лиги, полно успешных легионеров, есть пять-шесть уровней профессиональных лиг?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 00:43
    0
    О франц, вроде кто-то говорил нечто подобное или немцах только, да, все тоже только результаты не радуют
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.10.2020 00:21
    0
    Та канеш ничо страшного...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.10.2020 00:55
    +1
    Mac_Gyver, 13.10.2020 00:52
    Я не пойму каких результатов вы ожидаете? У нас полно команд уровня Ла-Лиги, полно успешных легионеров, есть пять-шесть уровней профессиональных лиг?
    Как минимум как было раньше - борьба и проеп или редкие победы и ничьи, но не погромы. Тем более все дифирамбы пели что у нас тут прям топ сборная после отбора, а сейчас в аматоры разжаловали. А вы ждете какие, 5:1?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 13.10.2020 00:55
    +1
    Mac_Gyver, 13.10.2020 00:52
    Я не пойму каких результатов вы ожидаете? У нас полно команд уровня Ла-Лиги, полно успешных легионеров, есть пять-шесть уровней профессиональных лиг?
    Как минимум как было раньше - борьба и проеп или редкие победы и ничьи, но не погромы. Тем более все дифирамбы пели что у нас тут прям топ сборная после отбора, а сейчас в аматоры разжаловали. А вы ждете какие, 5:1?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 13.10.2020 00:52
    0
    dd dent, 13.10.2020 00:43
    О франц, вроде кто-то говорил нечто подобное или немцах только, да, все тоже только результаты не радуют
    Я не пойму каких результатов вы ожидаете? У нас полно команд уровня Ла-Лиги, полно успешных легионеров, есть пять-шесть уровней профессиональных лиг?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.10.2020 00:43
    0
    О франц, вроде кто-то говорил нечто подобное или немцах только, да, все тоже только результаты не радуют
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 13.10.2020 00:21
    0
    Та канеш ничо страшного...
    Ссылка
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