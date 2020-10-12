Франция U21
1:0
Словакия U21
12.10.2020, FT

Франция победила Словакию и продолжает борьбу за путевку на Евро-2021 U-21

Сборные Швейцарии и Франции набрали по 21 очку в группе 2

  • 12.10.2020 23:59
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Франция победила Словакию и продолжает борьбу за путевку на Евро-2021 U-21
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В матче квалификации Евро-2021 U-21 молодежка Франции победила Словакию (1:0) и продолжает борьбу за путевку в финальную часть. Единственный гол в матче забил Жюль Кунде на 22-й минуте.

Сборные Швейцарии и Франции набрали по 21 очку, однако у швейцарцев сыграно на игру меньше. Многое решит личная встреча команд 16 ноября. Остальные команды потеряли шансы на выход из группы.

Победители и 5 лучших вторых команд из 9 групп получат путевки в финальную часть Евро-2021 U-21, где присоединятся к хозяевам турнира, Венгрии и Словении.

Квалификация Евро-2021 U-21

Франция  Словакия  1:0

Гол: Жюль Кунде, 22.

Турнирная таблица

События матча
22' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Франция U21.
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Источник — Sport.ua

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