Франция победила Словакию и продолжает борьбу за путевку на Евро-2021 U-21

В матче квалификации Евро-2021 U-21 молодежка Франции победила Словакию (1:0) и продолжает борьбу за путевку в финальную часть. Единственный гол в матче забил Жюль Кунде на 22-й минуте.
Сборные Швейцарии и Франции набрали по 21 очку, однако у швейцарцев сыграно на игру меньше. Многое решит личная встреча команд 16 ноября. Остальные команды потеряли шансы на выход из группы.
Победители и 5 лучших вторых команд из 9 групп получат путевки в финальную часть Евро-2021 U-21, где присоединятся к хозяевам турнира, Венгрии и Словении.
Квалификация Евро-2021 U-21
Франция – Словакия – 1:0
Гол: Жюль Кунде, 22.
Турнирная таблица
Jules Koundé vient d'inscrire son premier but en équipe de france espoir. Bravo #fraslo #juleskounde #kounde pic.twitter.com/hlHzdGwD1D— tacle.assassin (@tacleassassin2) October 12, 2020
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Франция U21.
Источник — Sport.ua
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