Франция победила Словакию и продолжает борьбу за путевку на Евро-2021 U-21

В матче квалификации Евро-2021 U-21 молодежка Франции победила Словакию (1:0) и продолжает борьбу за путевку в финальную часть. Единственный гол в матче забил Жюль Кунде на 22-й минуте.

Сборные Швейцарии и Франции набрали по 21 очку, однако у швейцарцев сыграно на игру меньше. Многое решит личная встреча команд 16 ноября. Остальные команды потеряли шансы на выход из группы.

Победители и 5 лучших вторых команд из 9 групп получат путевки в финальную часть Евро-2021 U-21, где присоединятся к хозяевам турнира, Венгрии и Словении.

Квалификация Евро-2021 U-21

Франция – Словакия – 1:0

Гол: Жюль Кунде, 22.

Турнирная таблица