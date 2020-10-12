Реал готов продать Азара летом 2021 года

В карьере звездного бельгийца наступила черная полоса

  • 12.10.2020 23:31
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Реал готов продать Азара летом 2021 года
© ФК Реал Мадрид. Эден Азар

Мадридский «Реал» готов летом 2021 года продать звездного бельгийского полузащитника Эдена Азара. Хавбек так и не смог стать ключевым игроком в Мадриде из-за постоянных травм и потери формы.

При этом руководство «Реала» понимает, что не сможет отбить потраченные на Азара деньги. Летом 2019 года «Сливочные» отдали «Челси» за бельгийца 115 миллионов евро, сейчас он оценивается в 55 миллионов.

В прошлом сезоне на счету Азара 1 гол и 7 ассистов в 22 матчах за «Реал» во всех турнирах. В нынешнем сезоне Азар на поле еще не выходил.

В конце сентября бельгиец вылетел еще на месяц из-за очередной травмы.

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Источник — Don Balon

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