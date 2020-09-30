Опять травма. Азар пропустит еще месяц

Эден Азар получил очередную травму. У него мышечное повреждение, из-за которого он пропустит месяц.

Буквально вчера главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал возвращение Азара на поле, однако теперь оно снова откладывается.

Постоянные травмы преследуют Азара с момента его перехода в «Реал» летом 2019 года. В нынешнем сезоне бельгийский хавбек еще не провел ни одного матча, а в прошлом принял участие всего в 22 поединках во всех турнирах за «Реал», в которых забил 1 гол и сделал 7 ассистов.