Зидан заверил, что Азар готов вернуться на поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что хавбек команды Эден Азар вскоре вернется в игру.

«Я внимательно за ним наблюдаю. Он готов. Эден каждый день качественно тренируется вместе с командой. Мы знаем, что Азар не так много работал в общей группе к этому моменту. Сейчас он делает это на регулярной основе, и это здорово. Посмотрим, как подведем его к играм.

Сезон очень длинный. Он хочет работать вместе с партнерами по команде, помогать и быть в порядке», – сказал Зидан.

Отметим, что Азар пока не сыграл ни одного матча в этом сезоне. В прошлом сезоне он перенес три травмы.

Азар был включен в заявку «Реала» на матч третьего тура Ла Лиги против «Вальядолида». Игра состоится 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Эден Азар будет ходить к психологу.