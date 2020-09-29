Зидан заверил, что Азар готов вернуться на поле

Лидер «Реала» впервые в сезоне попал в заявку на матч Ла Лиги

  • 29.09.2020 18:59
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Зидан заверил, что Азар готов вернуться на поле
© 90Min

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что хавбек команды Эден Азар вскоре вернется в игру.

«Я внимательно за ним наблюдаю. Он готов. Эден каждый день качественно тренируется вместе с командой. Мы знаем, что Азар не так много работал в общей группе к этому моменту. Сейчас он делает это на регулярной основе, и это здорово. Посмотрим, как подведем его к играм.

Сезон очень длинный. Он хочет работать вместе с партнерами по команде, помогать и быть в порядке», – сказал Зидан.

Отметим, что Азар пока не сыграл ни одного матча в этом сезоне. В прошлом сезоне он перенес три травмы.

Азар был включен в заявку «Реала» на матч  третьего тура Ла Лиги против «Вальядолида». Игра состоится 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Эден Азар будет ходить к психологу.

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Источник — AS

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