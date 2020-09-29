Зидан заверил, что Азар готов вернуться на поле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что хавбек команды Эден Азар вскоре вернется в игру.
«Я внимательно за ним наблюдаю. Он готов. Эден каждый день качественно тренируется вместе с командой. Мы знаем, что Азар не так много работал в общей группе к этому моменту. Сейчас он делает это на регулярной основе, и это здорово. Посмотрим, как подведем его к играм.
Сезон очень длинный. Он хочет работать вместе с партнерами по команде, помогать и быть в порядке», – сказал Зидан.
Отметим, что Азар пока не сыграл ни одного матча в этом сезоне. В прошлом сезоне он перенес три травмы.
Азар был включен в заявку «Реала» на матч третьего тура Ла Лиги против «Вальядолида». Игра состоится 30 сентября.
Ранее сообщалось, что Эден Азар будет ходить к психологу.
Источник — AS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.