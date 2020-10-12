ФОТО. Защитник Динамо признался в любви украинской чемпионке мира

Защитник «Динамо» Денис Попов впервые опубликовал совместную фотографию с чемпионкой мира и Европы по дзюдо Дарьей Билодид.

Футболист поздравил с днем рождени дзюдоисткуя, которой 10 октября исполнилось 20 лет. Фото подписано теплыми словами: «С днем рождения, моя любимая».

Двукратная чемпионка мира опубликовала в Instagram кадры со своего дня рождения. Билодид получила огромный букет роз. На одном из выложенных фото ее обнимает Денис Попов.

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