ФОТО. Защитник Динамо признался в любви украинской чемпионке мира

Защитник «Динамо» Денис Попов впервые опубликовал совместную фотографию с чемпионкой мира и Европы по дзюдо Дарьей Билодид.
Футболист поздравил с днем рождени дзюдоисткуя, которой 10 октября исполнилось 20 лет. Фото подписано теплыми словами: «С днем рождения, моя любимая».
Двукратная чемпионка мира опубликовала в Instagram кадры со своего дня рождения. Билодид получила огромный букет роз. На одном из выложенных фото ее обнимает Денис Попов.
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Источник — Instagram
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