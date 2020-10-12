ФОТО. Защитник Динамо признался в любви украинской чемпионке мира

Футболист Денис Попов поздравил дзюдоистку Дарью Билодид с днем рождения

  • 12.10.2020 23:19
  • 2334 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Защитник Динамо признался в любви украинской чемпионке мира
© Instagram

Защитник «Динамо» Денис Попов впервые опубликовал совместную фотографию с чемпионкой мира и Европы по дзюдо Дарьей Билодид.

Футболист поздравил с днем рождени дзюдоисткуя, которой 10 октября исполнилось 20 лет. Фото подписано теплыми словами: «С днем рождения, моя любимая».

Двукратная чемпионка мира опубликовала в Instagram кадры со своего дня рождения. Билодид получила огромный букет роз. На одном из выложенных фото ее обнимает Денис Попов.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 12.10.2020 23:24
    +1
    Красавы! Отличная пара!
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 12.10.2020 23:23
    +2
    Хороший выбор!
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 12.10.2020 23:23
    +2
    Хороший выбор!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 12.10.2020 23:24
    +1
    Красавы! Отличная пара!
    Ссылка
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