Андреа ПИРЛО: «Повезло работать с Луческу. Он – маэстро»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло вспомнил великих тренеров, с которыми ему довелось работать во время карьеры игрока:
«Мне повезло работать с несколькими великими тренерами. Начиная с Мирчи Луческу, который был одним из моих первых тренеров в «Брешии». Он был маэстро.
Также я работал с Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте и Максом Аллегри. Мне повезло работать с лучшими тренерами мира, и я постараюсь взять что-то от каждого из них».
Напомним, уже 20 октября Пирло с «Ювентусом» сыграет против «Динамо» Мирчи Луческу в первом туре Лиги чемпионов.
Источник — Football-Italia
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