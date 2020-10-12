Андреа ПИРЛО: «Повезло работать с Луческу. Он – маэстро»

Наставник «Ювентуса» вспомнил великих тренеров, с которыми работал

  • 12.10.2020 22:55
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Андреа ПИРЛО: «Повезло работать с Луческу. Он – маэстро»
© twitter.com/juventusfcen

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло вспомнил великих тренеров, с которыми ему довелось работать во время карьеры игрока:

«Мне повезло работать с несколькими великими тренерами. Начиная с Мирчи Луческу, который был одним из моих первых тренеров в «Брешии». Он был маэстро.

Также я работал с Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте и Максом Аллегри. Мне повезло работать с лучшими тренерами мира, и я постараюсь взять что-то от каждого из них».

Напомним, уже 20 октября Пирло с «Ювентусом» сыграет против «Динамо» Мирчи Луческу в первом туре Лиги чемпионов.

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Источник — Football-Italia

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