Ждем Роналду в Киеве. Стал известен график матчей Динамо в Лиге чемпионов

Соперниками столичного клуба будут «Ювентус», «Барселона» и «Ференцварош»

  • 02.10.2020 23:14
  • 4394 просмотра
  • 25 комментариев
Ждем Роналду в Киеве. Стал известен график матчей Динамо в Лиге чемпионов
© УЕФА

Стал известен график матчей киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21.

Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которому судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с командой-соперником.

В первом туре ЛЧ киевляне будут принимать «Ювентус» 20 октября, а затем отправятся в гости к Сергею Реброву в Венгрию, матч против «Ференцвароша» пройдет 28 октября.

Лига чемпионов 2020/21. Группа G

1 тур, 20 октября

  • 19:55. Динамо – Ювентус
  • 22:00. Барселона – Ференцварош

2 тур, 28 октября

  • 22:00. Ференцварош – Динамо
  • 22:00. Ювентус – Барселона

3 тур, 4 ноября

  • 22:00. Барселона – Динамо
  • 22:00. Ференцварош – Ювентус

4 тур, 24 ноября

  • 22:00 Динамо – Барселона
  • 22:00 Ювентус – Ференцварош

5 тур, 2 декабря

  • 22:00 Ювентус – Динамо
  • 22:00 Ференцварош – Барселона

6 тур, 8 декабря

  • 22:00. Динамо – Ференцварош
  • 22:00. Барселона – Ювентус
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Источник — ФК Динамо Киев

(23 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:39
    0
    Попрыгай там в игноре на чеченском члене, тупая вата, мне насрать че ты там гудишь в волосяную дудку
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:37
    -2
    Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:35
    Эта шлюха ватная сначала верещала про позор Динамо в квалификации, потом мигом переобулась когда АЗ был повержен и пошли нахрюки про автобус. Ватный пидор никогда не признает своих ошибок, поэтому вата по жизни в дерьме!
    Рагуль, ты ставку на 5 грн сделало?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:35
    +1
    Frank Piter, 03.10.2020 00:29
    Та да. В 6 туре еще от Интера опять 0-5 со...ть нужно будет вам
    Эта шлюха ватная сначала верещала про позор Динамо в квалификации, потом мигом переобулась когда АЗ был повержен и пошли нахрюки про автобус. Ватный пидор никогда не признает своих ошибок, поэтому вата по жизни в дерьме!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:33
    +1
    Frank Piter, 03.10.2020 00:29
    Та да. В 6 туре еще от Интера опять 0-5 со...ть нужно будет вам
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 00:29
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:26
    Нам вами прыгунами Лео и Кришти рекорды ставить будут, эти ещё что-то там думают.
    Та да. В 6 туре еще от Интера опять 0-5 со...ть нужно будет вам
    Ссылка
    igor_986
      igor_986, 03.10.2020 00:29
    0
    roman75zpr, 02.10.2020 23:53
    Как не крути календарем, а группа у Динамо чуть сильнее, чем в прошлом году...
    и в правду немного отличается может и результат будет по-приличние, а то как вспомню так вздрогну, и оптимизм кудато уходит
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:26
    -5
    Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:24
    А вообще до 6-го тура всем еще надо силы сохранить - в нем многое решится.
    Нам вами прыгунами Лео и Кришти рекорды ставить будут, эти ещё что-то там думают.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:24
    0
    А вообще до 6-го тура всем еще надо силы сохранить - в нем многое решится.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.10.2020 00:21
    -1
    Практически идеальная жеребьевка.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 00:10
    0
    Ukraine, 02.10.2020 23:41
    Чувак ніфіг він тобі здався, той старий дід.
    На багато приємніше дивитись на молодиг гравців.
    Той старий дід кращий футболіст планети, вважаю, усім іншим до його рівня як до Марсу рачки
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:09
    -7
    Что тут сказать, помянем дерьнаму.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 03.10.2020 00:02
    +3
    тут справа в чому. У Барселони новий тренер і окрім Мессі та інших імен той хлопець, Фаті, який добряче потерзав нашу збірну в недавньому матчі.
    А з італійськими клубами наші майже завжди грають невдало і окремі виключення не поки що змінюють тенденцію в цілому.
    Тому сподівання є, але сумніви щодо якогось позитивного результату дуже великі.
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 02.10.2020 23:55
    +1
    я так понимаю Барса и Юве продавили неприезд в Киев в декабре. Динамо за это отдали возможность решить судьбу третьего места у себя дома. Ференцварошу ... дали возможность посидеть за столом на этом пиршестве. (он и на это не наработал (С)
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 02.10.2020 23:53
    +2
    Как не крути календарем, а группа у Динамо чуть сильнее, чем в прошлом году...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 23:52
    +2
    Хорошо, что первый матч дома - можно будет спокойно готовиться, не думая о перелете и т.д. Да и за очечко, пока свежие, можно будет пободаться.
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 23:50
    0
    Ювентус и Барселона автобус и контратаки .
    Ференцварош всегда быть в атаке.
    .
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 02.10.2020 23:47
    +1
    Календарь не самый плохой, плюс что с основным конкурентом дома в конце, но лучше было бы последний тур с Барсой или Юве, потому что они дубли выставят. В любом случае с Ференцом мы в лучшей позиции.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 02.10.2020 23:41
    -3
    viktor112007, 02.10.2020 23:16
    До сраки Крістіна. Чекаю Мессі)
    Чувак ніфіг він тобі здався, той старий дід.
    На багато приємніше дивитись на молодиг гравців.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 23:36
    +1
    viktor112007, 02.10.2020 23:16
    До сраки Крістіна. Чекаю Мессі)
    В жопу месі, чекаю Рона!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 02.10.2020 23:31
    +5
    С Барсой ключевая спарка. В конце 90-х вроде также было..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.10.2020 23:17
    +9
    Хотелось бы с кем то из немотивированных топов заканчивать дома и под снежок , ну да и так сойдёт
    Если вдруг все пойдёт совсем уж неудачно в группе , домашние 3 очка с венграми видятся более простой задачей чем с Юве или Барсой ...
    Хотя венгры тоже будут не подарок конечно
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 02.10.2020 23:21
    +6
    В принципе, календарь не плохой. Важно, что последний матч дома. И спаренные матчи с Барсой, как в 1997-м)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 02.10.2020 23:31
    +5
    С Барсой ключевая спарка. В конце 90-х вроде также было..
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 02.10.2020 23:18
    +5
    Жаркая осень в Киеве)) каждую Тур ЛЧ Топовые матчи))
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 03.10.2020 00:02
    +3
    тут справа в чому. У Барселони новий тренер і окрім Мессі та інших імен той хлопець, Фаті, який добряче потерзав нашу збірну в недавньому матчі.
    А з італійськими клубами наші майже завжди грають невдало і окремі виключення не поки що змінюють тенденцію в цілому.
    Тому сподівання є, але сумніви щодо якогось позитивного результату дуже великі.
    Ссылка
    roman75zpr
      roman75zpr, 02.10.2020 23:53
    +2
    Как не крути календарем, а группа у Динамо чуть сильнее, чем в прошлом году...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 02.10.2020 23:52
    +2
    Хорошо, что первый матч дома - можно будет спокойно готовиться, не думая о перелете и т.д. Да и за очечко, пока свежие, можно будет пободаться.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:35
    +1
    Frank Piter, 03.10.2020 00:29
    Та да. В 6 туре еще от Интера опять 0-5 со...ть нужно будет вам
    Эта шлюха ватная сначала верещала про позор Динамо в квалификации, потом мигом переобулась когда АЗ был повержен и пошли нахрюки про автобус. Ватный пидор никогда не признает своих ошибок, поэтому вата по жизни в дерьме!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:33
    +1
    Frank Piter, 03.10.2020 00:29
    Та да. В 6 туре еще от Интера опять 0-5 со...ть нужно будет вам
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 03.10.2020 00:29
    +1
    Олег Тимофеюк, 03.10.2020 00:26
    Нам вами прыгунами Лео и Кришти рекорды ставить будут, эти ещё что-то там думают.
    Та да. В 6 туре еще от Интера опять 0-5 со...ть нужно будет вам
    Ссылка
    Rumata Kastorsky
      Rumata Kastorsky, 02.10.2020 23:55
    +1
    я так понимаю Барса и Юве продавили неприезд в Киев в декабре. Динамо за это отдали возможность решить судьбу третьего места у себя дома. Ференцварошу ... дали возможность посидеть за столом на этом пиршестве. (он и на это не наработал (С)
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 02.10.2020 23:47
    +1
    Календарь не самый плохой, плюс что с основным конкурентом дома в конце, но лучше было бы последний тур с Барсой или Юве, потому что они дубли выставят. В любом случае с Ференцом мы в лучшей позиции.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 02.10.2020 23:36
    +1
    viktor112007, 02.10.2020 23:16
    До сраки Крістіна. Чекаю Мессі)
    В жопу месі, чекаю Рона!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:39
    0
    Попрыгай там в игноре на чеченском члене, тупая вата, мне насрать че ты там гудишь в волосяную дудку
    Ссылка
    igor_986
      igor_986, 03.10.2020 00:29
    0
    roman75zpr, 02.10.2020 23:53
    Как не крути календарем, а группа у Динамо чуть сильнее, чем в прошлом году...
    и в правду немного отличается может и результат будет по-приличние, а то как вспомню так вздрогну, и оптимизм кудато уходит
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.10.2020 00:24
    0
    А вообще до 6-го тура всем еще надо силы сохранить - в нем многое решится.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.10.2020 00:10
    0
    Ukraine, 02.10.2020 23:41
    Чувак ніфіг він тобі здався, той старий дід.
    На багато приємніше дивитись на молодиг гравців.
    Той старий дід кращий футболіст планети, вважаю, усім іншим до його рівня як до Марсу рачки
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 02.10.2020 23:50
    0
    Ювентус и Барселона автобус и контратаки .
    Ференцварош всегда быть в атаке.
    .
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.10.2020 23:24
    0
    Гратимуть часто капець в плані календаря
    Ссылка
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