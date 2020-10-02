Ждем Роналду в Киеве. Стал известен график матчей Динамо в Лиге чемпионов

Стал известен график матчей киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21.
Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которому судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с командой-соперником.
В первом туре ЛЧ киевляне будут принимать «Ювентус» 20 октября, а затем отправятся в гости к Сергею Реброву в Венгрию, матч против «Ференцвароша» пройдет 28 октября.
Лига чемпионов 2020/21. Группа G
1 тур, 20 октября
- 19:55. Динамо – Ювентус
- 22:00. Барселона – Ференцварош
2 тур, 28 октября
- 22:00. Ференцварош – Динамо
- 22:00. Ювентус – Барселона
3 тур, 4 ноября
- 22:00. Барселона – Динамо
- 22:00. Ференцварош – Ювентус
4 тур, 24 ноября
- 22:00 Динамо – Барселона
- 22:00 Ювентус – Ференцварош
5 тур, 2 декабря
- 22:00 Ювентус – Динамо
- 22:00 Ференцварош – Барселона
6 тур, 8 декабря
- 22:00. Динамо – Ференцварош
- 22:00. Барселона – Ювентус
Источник — ФК Динамо Киев
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На багато приємніше дивитись на молодиг гравців.
А з італійськими клубами наші майже завжди грають невдало і окремі виключення не поки що змінюють тенденцію в цілому.
Тому сподівання є, але сумніви щодо якогось позитивного результату дуже великі.
Ференцварош всегда быть в атаке.
.
На багато приємніше дивитись на молодиг гравців.
Если вдруг все пойдёт совсем уж неудачно в группе , домашние 3 очка с венграми видятся более простой задачей чем с Юве или Барсой ...
Хотя венгры тоже будут не подарок конечно
А з італійськими клубами наші майже завжди грають невдало і окремі виключення не поки що змінюють тенденцію в цілому.
Тому сподівання є, але сумніви щодо якогось позитивного результату дуже великі.
На багато приємніше дивитись на молодиг гравців.
Ференцварош всегда быть в атаке.
.
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