Ждем Роналду в Киеве. Стал известен график матчей Динамо в Лиге чемпионов

Стал известен график матчей киевского «Динамо» в групповом раунде Лиги чемпионов 2020/21.

Киевское «Динамо» сыграет в группе G против «Ювентуса» с Криштианом Роналду, «Барселоны» с Лионелем Месси и «Ференцвароша» под руководством Сергея Реброва, которому судьба предоставила шанс вернуться в Киев, правда с командой-соперником.

В первом туре ЛЧ киевляне будут принимать «Ювентус» 20 октября, а затем отправятся в гости к Сергею Реброву в Венгрию, матч против «Ференцвароша» пройдет 28 октября.

Лига чемпионов 2020/21. Группа G

1 тур, 20 октября

19:55. Динамо – Ювентус

22:00. Барселона – Ференцварош

2 тур, 28 октября

22:00. Ференцварош – Динамо

22:00. Ювентус – Барселона

3 тур, 4 ноября

22:00. Барселона – Динамо

22:00. Ференцварош – Ювентус

4 тур, 24 ноября

22:00 Динамо – Барселона

22:00 Ювентус – Ференцварош

5 тур, 2 декабря

22:00 Ювентус – Динамо

22:00 Ференцварош – Барселона

6 тур, 8 декабря