Источник: чемпион Турции торговал Коноплянку, Шахтер перенес переговоры

Чемпион Турции «Истанбул Башакшехир» в последний день работы трансферного окна вел переговоры с «Шахтером» о переходе вингера Евгения Коноплянки, утверждает телеграм-канал Бей-беги.
По информации источника, турки были готовы заплатить за украинца 2,5 миллиона евро, но до какой-то конкретики дело так и не дошло. Стороны договорились продолжить переговоры в зимнее трансферное окно.
Также отмечается, что интерес к Коноплянке проявляли еще два турецких клуба, но он существовал лишь на уровне агентских запросов.
Ранее этот же источник сообщал, что Коноплянка попросил руководство «Шахтера» подыскать для него другой клуб.
Источник — Telegram
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