Руслан РОТАНЬ: «Нельзя подстраиваться под футбол Северной Ирландии»

Завтра, 13 октября сборная Украины U-21 проведет выездной матч отбора на Евро-2021 против Северной Ирландии. Наставник украинской молодежки Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча:

«Сборная Северной Ирландии – типичный представитель британского футбола. Играют в силовой футбол, используют длинные передачи, действуют более вертикально.

Немножко другой футбол чем тот, который был против Румынии. Но ни в коем случае нельзя подстраиваться под их футбол, нужно продолжать диктовать свои условия.

Леднев? Мы обратились к Мирче Луческу, он пошел нам навстречу. Футболист с удовольствием приехал, «Динамо» с удовольствием его отпустило. Поэтому никаких проблем не было».