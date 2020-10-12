Полузащитник Ромы вернулся из сборной с коронавирусом

Амаду Диавара сдал положительный тест на коронавирус

  • 12.10.2020 21:37
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Полузащитник Ромы вернулся из сборной с коронавирусом
© twitter.com/OfficialASRoma. Амаду Диавара

Гвинейский полузащитник «Ромы» Амаду Диавара в своем Инстаграме сообщил о том, что заразился коронавирусом:

«Всем привет. Сегодня вечером я сдал тест на коронавирус после возвращения из национальной команды, и, к сожалению, он оказался положительным.

Я хочу, чтобы все знали, что, к счастью, я чувствую себя хорошо, но, очевидно, я буду вынужден соблюдать карантин. Надеюсь, что смогу вернуться в распоряжение тренера как можно скорее».

Напомним, ранее «Рома» получила техническое поражение в матче первого тура Серии а с «Вероной» из-за того, что заявила Диавара на сезон не по тому списку.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего хавбека 2 матча в чемпионате Италии в составе команды Паулу Фонсеки.

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Источник — Instagram

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