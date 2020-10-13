Украина – Испания. Шансы команды Шевченко еще уменьшились

За сутки котировки немного изменились в пользу гостей

  • 13.10.2020 16:54
  • 3229 просмотров
  • 4 комментария
Украина – Испания. Шансы команды Шевченко еще уменьшились
© УАФ

Во вторник, 13-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором национальная сборная Украины примет Испанию.
 
Букмекеры отдают намного больше шансов гостям. На победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.32 (вчера было 1.39), на ничью - 5.7 (5.3), поражение оценено в 9.9 (7.9). Напомним, перед матчем с Германией возможная победа Украины оценивалась коэффициентом 13.0. 
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.94 (было 1.74). Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.81 (1.91), ТМ3.0 – 2.06 (1.95).
 
Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
      lizerginnn, 12.10.2020 21:23
    0
    Врядли наши забьют с такими-то нападунами
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 12.10.2020 21:22
    -2
    0:2
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 12.10.2020 18:47
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Меньше брёвен киевских в составе больше шансов
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.10.2020 16:35
    +3
    Цікаво з чим це пов'язано. Як на мене, іспанці зараз сильніші за німців + для нас це вже третя гра, а ми й другу зазвичай важко граємо + не буде Малиновського, який зараз ледь не пів команди для цієї збірної.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.10.2020 16:35
    +3
    Цікаво з чим це пов'язано. Як на мене, іспанці зараз сильніші за німців + для нас це вже третя гра, а ми й другу зазвичай важко граємо + не буде Малиновського, який зараз ледь не пів команди для цієї збірної.
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 12.10.2020 21:23
    0
    Врядли наши забьют с такими-то нападунами
    Ссылка
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