Украина – Испания. Шансы команды Шевченко еще уменьшились

Во вторник, 13-го октября, состоится матч Лиги наций, в котором национальная сборная Украины примет Испанию.



Букмекеры отдают намного больше шансов гостям. На победу Испании можно поставить с коэффициентом 1.32 (вчера было 1.39), на ничью - 5.7 (5.3), поражение оценено в 9.9 (7.9). Напомним, перед матчем с Германией возможная победа Украины оценивалась коэффициентом 13.0.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.94 (было 1.74). Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.81 (1.91), ТМ3.0 – 2.06 (1.95).



Матч Украина – Испания состоится на НСК «Олимпийский», начало в 21:45.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Испания.